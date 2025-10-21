El PSG muestra su paso de campeón y le mete siete al Leverkusen

GENERANDO AUDIO...

El Paris Saint-Germain confirmó su dominio en la UEFA Champions League con una amplia victoria 7-2 sobre el Bayer Leverkusen en la BayArena. El equipo dirigido por Luis Enrique impuso condiciones desde el inicio y resolvió el partido con autoridad, mostrando variedad ofensiva al contar con seis goleadores distintos. Los locales descontaron por medio de Aleix García, autor de los dos tantos, en un encuentro marcado por la intensidad y las expulsiones de ambos lados antes del descanso, aunque el control del PSG nunca estuvo en riesgo.

