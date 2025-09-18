El reto de Guillermo Ochoa en Chipre: Esteban Solari habla del AEL Limassol y su liga

GENERANDO AUDIO...

Guillermo Ochoa y Esteban Solari | Ronaldo Schemidt y Jack Guez / AFP

Esteban Solari, exdelantero argentino con amplia trayectoria en el futbol chipriota y exjugador de Pumas, recordó su paso por APOEL Nicosia y Apollon Limassol, y destacó la relevancia del AEL Limassol FC, al que describió como un club histórico de la ciudad y habitual protagonista entre los equipos más competitivos de la liga de Chipre, donde ahora jugará Guillermo Ochoa. Lee la entrevista completa, AQUÍ.