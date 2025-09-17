El TAS falla a favor de Pumas y Dani Alves deberá pagar una indemnización al club

GENERANDO AUDIO...

Pumas recibirá indemnización de Dani Alves. Foto: AFP

El Club Universidad Nacional anunció que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a su favor en el conflicto contractual con el exfutbolista brasileño Daniel Alves Da Silva, revocando un fallo previo de la FIFA y estableciendo un pago mayor por indemnización.

Pumas dio a concer en un boletín que el pasado 1 de septiembre de 2025, la institución universitaria fue notificada sobre el laudo arbitral que revoca la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA emitida en mayo de 2024.

En aquella primera instancia, la FIFA había determinado que Pumas debía indemnizar a Alves tras la rescisión de su contrato. Sin embargo, la apelación presentada por el club encontró respaldo en el TAS, el máximo tribunal del deporte.

El TAS no solo confirmó que la rescisión contractual se realizó con justa causa, sino que además condenó a Alves al pago de una suma superior a la establecida previamente por la FIFA, en compensación por los daños y perjuicios ocasionados al club tras la ruptura del vínculo laboral.

Conflicto Pumas vs. Dani Alves

El conflicto se originó tras la salida abrupta de Alves al inicio del Clausura 2023, el brasileño, quien llegó a México para reforzar a los Pumas en el Apertura 2022, disputó 13 partidos con el club y había mostrado su orgullo por vestir la camiseta universitaria.

Su paso por la Liga MX terminó de manera repentina en enero de 2023, cuando enfrentó un proceso legal en España por acusaciones de abuso sexual.

Posteriormente fue arrestado y condenado, aunque actualmente se encuentra en libertad provisional tras pagar una millonaria fianza.

Con esta resolución, Pumas subraya la validez de las medidas adoptadas en su momento, defendiendo tanto su patrimonio como sus valores institucionales.

La sentencia del TAS es definitiva y no admite apelación, lo que significa que el conflicto legal entre el Club Universidad y Alves queda concluido.

¿Por qué Pumas demandó a Dani Alves?

Tras el escándalo de Dani Alves y su problema con la ley, Pumas rescindió su contrato “con causa justificada”, según anunció el entonces presidente del club, Leopoldo Silva, argumentando que el comportamiento de Alves violaba cláusulas del acuerdo laboral.

Estas cláusulas incluían penalizaciones por participar en actos considerados delitos según la legislación del país donde ocurrieran, algo que el club consideró aplicable tras el arresto del jugador.

El conflicto escaló porque los Universitarios reclaman una indemnización económica, que se estima en alrededor de 5 a 6 millones de dólares, según Claro Sports.

El club argumenta que la salida anticipada de Alves no solo incumplió el contrato, sino que también afectó su planificación deportiva y estabilidad económica, ya que habían invertido en él como una figura clave.

Inicialmente, se informó que los del Pedregal no buscaría compensación, pero en mazo de 2025 decidieron llevar el caso al TAS para exigir este monto, alegando además una violación al código de conducta interno del equipo.