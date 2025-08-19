GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. enfrentará acusaciones en México. FOTO: Getty Images | AFP

Comparten imagen de Julio César Chávez Jr. en su traslado a México, autoridades federales confirmaron que fue llevado a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo, Sonora, luego de su ingreso a México.

La embajada de Estados Unidos en México dio a conocer una imagen durante el traslado del boxeador a México, confirmando que fue deportado para enfrentar los cargos de los que se le acusa en territorio mexicano.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Embajador de EE. UU. confirma deportación de Julio César Chávez Jr.

Con una fotografía de Julio César Chávez Jr. el embajador Ronald Johnson subrayó que existe la colaboración entre ambas naciones sobre seguridad.

De acuerdo con el embajador, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, por sus siglas en inglés), fue el encargado de realizar la deportación del boxeador en cooperación con el Gobierno de México.

“Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones.”

En la imagen compartida del hijo de la leyenda del boxeo mexicano del mismo nombre, se ve a Chávez Jr. con tenis rojos, playera con manchas tipo polo y pantalón negro deslavado, esposado de pies y muñecas, escoltado por autoridades estadounidenses.

Llegada de Julio César Chávez Jr. a México

La Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en el municipio de Ímuris, Sonora, a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto.

Durante la conferencia matutina de este martes 19 de agosto, el reportero de Uno TV Julio Sánchez cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación actual de Julio César Chávez Jr.

“Entiendo que fue deportado”, señaló la jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional, al tiempo que reconoció que su administración fue notificada sobre su llegada a México.

El periodista Carlos Jiménez publicó en sus redes sociales que Chávez fue ingresado en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora.

El penal de máxima seguridad está ubicado sobre la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, a la altura del kilómetro 33+800.