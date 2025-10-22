GENERANDO AUDIO...

Nominan a Isaac del Toro al “Balón de Oro” del ciclismo | Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, fue incluido entre los 10 finalistas al Vélo d’Or, galardón conocido como el “Balón de Oro del Ciclismo” y que es otorgado anualmente por la revista francesa Vélo Magazine al mejor ciclista de la temporada.

El anuncio surge el mismo día en que el equipo UAE Team Emirates dio a conocer que el apodado “Torito” volvería a su tierra natal en Ensenada, Baja California, en donde terminará una temporada en la que logró el subcampeonato del Giro de Italia y 16 triunfos totales.

¡Nominan a Isaac del Toro al Vélo d’Or!

A través de las revistas Vélo y L’Équipe, se dio a conocer a los 10 nominados al Vélo D’Or 2025, es decir:

Joao Almeida

Isaac del Toro

Remco Evenepoel

Ben Healy

Tim Merlier

Mads Pedersen

Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel

Jonas Vingegaard

Simon Yates

La revista francesa L’Équipe consideró este miércoles que Tadej Pogacar parte como el claro favorito tras proclamarse ganador del Tour de Francia, campeón del mundo, campeón de Europa y ganador de tres Monumentos.

Cabe destacar que el Vélo d’Or se entregará el 5 de diciembre, cuanto también se entregarán los Trofeos Eddy Merckx (mejor ciclista de clásicas del año) y el Trofeo de Paraciclismo (mejor ciclista paraciclista francés).

Todas las categorías del “Balón de Oro” del ciclismo

Vélo d’Or Mujeres

Mischa Bredewold

Pauline Ferrand-Prévôt

Kimberley Le Court

Puck Pieterse

Elisa Longo Borghini

Katarzyna Niewiadoma

Marlen Reusser

Demi Vollering

Marianne Vos

Lorena Wiebes

Trofeo Eddy Merckx Hombres

Remco Evenepoel

Mads Pedersen

Tadej Pogacar

Wout Van Aert

Mathieu Van der Poel

Trofeo Eddy Merckx Mujeres

Pauline Ferrand-Prévôt

Puck Pieterse

Kimberley Le Court

Demi Vollering

Lorena Wiebes

Trofeo de Paraciclismo

Mathieu Bosredon

Florian Jouanny

Alexandre Léauté

Mattis Lebeau

Anaïs Vincent

¿Qué es el Vélo d’Or?

Durante más de 30 años, el Vélo d’Or se ha consolidado como la distinción más prestigiosa del ciclismo mundial, de acuerdo con el portal oficial del premio.

“Más que un simple trofeo, el Vélo d’Or es un símbolo: celebra no sólo la victoria, sino también el talento, la constancia y la capacidad de emocionar a los aficionados durante toda la temporada”. Vélo d’Or

Este premio tiene diferentes categorías y los ganadores son elegidos por un jurado internacional de periodistas ciclistas y, desde 2023, la ceremonia se celebra anualmente en París.

También puedes votar por Isaac del Toro en los Fan Awards

Para dar voz a los aficionados, en 2025 se lanzó oficialmente los “Vélo d’Or Fan Awards“, una nueva distinción que permitirá a los aficionados votar por sus ciclistas y equipos favoritos.

Para votar, los usuarios tienen que registrarse en la plataforma y pagar tres euros por el derecho de votar.

“Con tu contribución de 3 euros, recibirás un folleto icónico llamado “Los grandes del ciclismo” y la posibilidad de votar por tantas categorías como quieras”, señala la página oficial.

En la conversión actual, la suscripción para votar por Isaac del Toro equivale a $64.29 pesos mexicanos.

El espectacular año de Isaac del Toro

Isaac del Toro logró 16 triunfos a lo largo de 2025, incluyendo victorias en la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos, así como en la Milano–Torino, Giro del Veneto, Giro dell’Emilia, de acuerdo con el portal deportivo Claro Sports.

El nombre del “Hijo de Ensenada” comenzó a retumbar en el mundo del ciclismo y los aficionados mexicanos tras la histórica conquista de etapa en el Giro de Italia, donde finalizaría subcampeón ante Simon Yates, también nominado al Vélo d’Or.

En ese mismo Giro de Italia 2025 se convirtió en el primer corredor de México en portar la maglia rosa, que distingue al líder de la competencia, además de ser el más joven en mantenerla durante diez días consecutivos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Finalmente, no se proclamaría campeón, pero se le reconoció con la Maglia Bianca que premia al mejor ciclista joven de la competencia; además, participó en el saludo al Papa León durante la última etapa del Giro.

Gracias a su extraordinario año, Isaac del Toro está en el tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por detrás de Tadej Pogacar, nominado al Vélo d’Or, y Hansen Vingegaard.