Entre lágrimas y con la pierna lesionada, Hugo Rodallega marcó el gol del título para Independiente Santa Fe: video

En una escena que quedará para siempre en la historia de la Liga Colombiana, Hugo Rodallega, capitán y goleador de Independiente Santa Fe, derramó lágrimas de dolor, resistió hasta el final y selló el título con un gol heroico pese a estar lesionado.

Independiente Santa Fe fue campeón tras derrotar 2-1 al Deportivo Independiente Medellín; el encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot fue testigo de un partido con una hazaña. Todo comenzó con el gol de Medellín gracias al argentino Francisco Fydriszewski, más tarde Santiago Mosquera empató para Santa Fe.

Alrededor del minuto 77, Rodallega se vio visiblemente afectado por una molestia muscular y entre lágrimas pidió su cambio.

En ese momento, en lugar de dejar el campo, pidió retrasar su sustitución; cuando el balón volvió a rodar, protagonizó la jugada decisiva: tras un saque largo de su portero, pivoteó para Edward López, quien encaró y asistió a Rodallega lesionado dentro del área; el delantero, con una pierna adolorida, remató con potencia para el 2‑1 definitivo sobre Independiente Medellín.

Minutos después de marcar, el delantero fue sustituido y tras el silbatazo final y la celebración, subió al podio a recibir los trofeos de campeón y de goleador, mismos que celebró con su familia y compañeros, en un momento lleno de emotividad.

Rodallega, de 39 años, celebró con orgullo su segundo título en Colombia, 20 años después del primero, y fue el máximo artillero del primer semestre con 16 goles.

En su emotivo festejo, confesó que pensaba no jugar la final: “Desde el calentamiento ya sentía algo… le dije al doctor que no quería salir, que iba hasta el final”.

Con lágrimas en los ojos expresó su gratitud: “Esto es un honor, es un orgullo, lo recibo con mucha humildad. Este premio la gente lo escoge, pero fuimos 40 guerreros que lo merecemos, yo siempre quiero ganar y Dios nos premia. Soy un tipo que siempre se esfuerza a diario”, expresó el goleador.

El exjugador del Necaxa dijo que ahora era momento de celebrar y después vendría tiempo de recuperarse, además dijo que se sometería a una cirugía en el tabique, ya que en el partido ante Millonarios se fracturó, argumentando que son “heridas de guerra”.

El delantero de 39 años habló de su futuro y su posible retiro de las canchas:

“Yo les había dicho, no sé si lo voy a cumplir, que quisiera dar un paso al costado para que los jóvenes tengan más oportunidad. Sólo que la familia no me ha dejado, mi hijo me dice que no me vaya, que siga luchando. Les dije que si éramos campeones, era el momento de retirarme, que viene la Copa Libertadores, que no sé qué. Vamos a ver, por ahora vamos a celebrar”.

Dijo el héroe del encuentro.