Entrega de kits del Maratón CDMX 2025: fechas, horarios y requisitos

Entrega del kit del Maraton de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Maratón de la Ciudad de México 2025 se acerca, y antes de que miles de corredores tomen la salida en el Estadio Olímpico Universitario este domingo, es indispensable que pasen a recoger su kit de competencia.

Este paquete no solo valida su inscripción, sino que también contiene todo lo necesario para participar en la edición 42 de la justa deportiva, que este año conmemora los 700 años de México-Tenochtitlán.

¿Cuándo y dónde recoger los kits del Maratón CDMX 2025?

La entrega de paquetes se llevará a cabo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en los Salones Maya I y II, ubicados en Filadelfia S/N, colonia Nápoles, Benito Juárez.

Las fechas y horarios son los siguientes:

Jueves 28 de agosto: de 10:00 a 20:00 horas



de 10:00 a 20:00 horas Viernes 29 de agosto: de 10:00 a 20:00 horas



de 10:00 a 20:00 horas Sábado 30 de agosto: de 8:00 a 16:00 horas



Es importante destacar que la entrega es personal y no se permitirá que otra persona recoja el paquete del corredor.

Requisitos para recoger tu kit

Para poder recibir el paquete, deberás presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos:

Identificación oficial vigente con copia



Firma de la carta de exoneración de responsabilidad



Comprobante de inscripción



Asistir personalmente a la entrega de tu kit



Además, se recomienda revisar en el momento que:

El número asignado sea correcto



El chip esté incluido y funcional



La playera conmemorativa no tenga desperfectos



¿Qué contiene el kit del Maratón CDMX 2025?

El paquete de corredor incluye:

Número oficial con chip para cronometraje



Playera conmemorativa del evento



Pasaporte de información digital



Servicio médico en salida, ruta y meta



Servicio de guardarropa (con posibilidad de recoger pertenencias hasta un mes después en las oficinas del Indeporte)



Expo Maratón CDMX 2025

Además de la entrega de paquetes, los corredores y asistentes podrán visitar la Expo Maratón, instalada en el WTC.

Ahí habrá stands de patrocinadores oficiales, venta de mercancía deportiva, promociones, personalización de playeras, zonas para fotografías y más sorpresas relacionadas con la gran fiesta deportiva de la ciudad.