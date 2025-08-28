Entrega de kits del Maratón CDMX 2025: fechas, horarios y requisitos
El Maratón de la Ciudad de México 2025 se acerca, y antes de que miles de corredores tomen la salida en el Estadio Olímpico Universitario este domingo, es indispensable que pasen a recoger su kit de competencia.
Este paquete no solo valida su inscripción, sino que también contiene todo lo necesario para participar en la edición 42 de la justa deportiva, que este año conmemora los 700 años de México-Tenochtitlán.
¿Cuándo y dónde recoger los kits del Maratón CDMX 2025?
La entrega de paquetes se llevará a cabo en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, en los Salones Maya I y II, ubicados en Filadelfia S/N, colonia Nápoles, Benito Juárez.
Las fechas y horarios son los siguientes:
- Jueves 28 de agosto: de 10:00 a 20:00 horas
- Viernes 29 de agosto: de 10:00 a 20:00 horas
- Sábado 30 de agosto: de 8:00 a 16:00 horas
Es importante destacar que la entrega es personal y no se permitirá que otra persona recoja el paquete del corredor.
Requisitos para recoger tu kit
Para poder recibir el paquete, deberás presentar los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos:
- Identificación oficial vigente con copia
- Firma de la carta de exoneración de responsabilidad
- Comprobante de inscripción
- Asistir personalmente a la entrega de tu kit
Además, se recomienda revisar en el momento que:
- El número asignado sea correcto
- El chip esté incluido y funcional
- La playera conmemorativa no tenga desperfectos
¿Qué contiene el kit del Maratón CDMX 2025?
El paquete de corredor incluye:
- Número oficial con chip para cronometraje
- Playera conmemorativa del evento
- Pasaporte de información digital
- Servicio médico en salida, ruta y meta
- Servicio de guardarropa (con posibilidad de recoger pertenencias hasta un mes después en las oficinas del Indeporte)
Expo Maratón CDMX 2025
Además de la entrega de paquetes, los corredores y asistentes podrán visitar la Expo Maratón, instalada en el WTC.
Ahí habrá stands de patrocinadores oficiales, venta de mercancía deportiva, promociones, personalización de playeras, zonas para fotografías y más sorpresas relacionadas con la gran fiesta deportiva de la ciudad.