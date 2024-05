¿Era o no penalti? Revelan audios del VAR sobre jugada de Rotondi y Reyes

Jugada entre Israel Reyes y Carlos Rotondi. | Foto: Cuartoscuro.

La polémica que suscitó la jugada que este domingo le dio la victoria a las Águilas del América sobre el Cruz Azul en la gran final del Torneo Clausura 2024, continúa. Y es que, se dieron a conocer los audios del VAR sobre la jugada entre Carlos Rotondi e Israel Reyes, que fue marcada como penal a favor del América.

¿Qué dicen los audios entre el VAR y el árbitro?

En los audios del VAR dados a conocer este lunes por la Comisión de Árbitros, se escucha el dialogo entre el silbante Marco Antonio Ortiz y el VAR, el cual indica que no se debe de marcar penal, ya que el contacto no fue suficiente para marcar la pena máxima.

Ver más Continuando con nuestro ejercicio de TRANSPARENCIA desde la Comisión de Árbitros, les compartimos con ustedes cómo se tomó la decisión de marcar penal en el área de Cruz Azul al minuto 71, tras la disputa del balón entre Reyes y Rotondi.



Luego de la recomendación del VAR de una… pic.twitter.com/n0TCZN4X2x — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 27, 2024

“El defensa de Cruz Azul se lanza al suelo con su pierna extendida para intentar jugar ese balón asumiendo un riesgo con esta acción. El delantero de América gana esta disputa jugando claramente el balón con su pie derecho, posteriormente el defensa de Cruz Azul que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival impidiéndole continuar con su carrera cometiendo una zancadilla imprudente, por lo que no corresponde una sanción disciplinaria”, se escucha en los audios la voz de Erick Yair Miranda, según retoma el sitio deportivo Claro Sports.

Además, en el audio se escucha que Christian Kiabek afirma:

“Yo creo que el de América arrastra el pie, no veo falta, él provoca el contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes”.

A pesar de ello, se oye cómo Marco Antonio Ortiz rebate y pide que le muestren las tomas en varias ocasiones, ya que, considera que Rotondi cometió falta sobre Reyes.

“La puntea el de América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho. Ya no tiene dónde poner, se lo lleva con el pecho. Ahí se ve la zancadilla, el de Cruz Azul no toca el balón y con el cuerpo se lo lleva en la (pierna) de apoyo. Me quedo con mi decisión, falta imprudente”, dijo Ortiz a través de la comunicación con el VAR.

¿Por qué no fue tomado en cuenta el VAR?

La interpretación del VAR no fue considerada en el encuentro entre América y Cruz Azul, debido a que el Video Assistant Referee sólo llama a un silbante cuando se tiene una toma clara de que hubo un error evidente en la marcación de una jugada. Pero, en este caso, no se muestra una toma clara y en la discusión sobresale que todo se basa en la interpretación de si el jugador azulcrema arrastró la pierna o no.

Árbitro no comunicó su decisión de penalti al público

Tras el diálogo con el VAR, el silbante Marco Antonio Ortiz no explicó al público su decisión de mantener la pena máxima en contra de Cruz Azul, toda vez que en la revisión se le solicitó hacerlo.

A la decisión del silbante se sumaron las declaraciones que Israel Reyes realizó al terminar el partido, pues, según Claro Sports, el jugador aseguró que “sacó el colmillo”.

“Fue un poquito de colmillo, cuando siento el contacto, caigo y sabía que era penal, obviamente Henry no la iba a fallar”, dijo Reyes.