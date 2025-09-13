GENERANDO AUDIO...

Uziel Muñoz, en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025. Foto: AFP.

El mexicano Uziel Muñoz se convirtió en subcampeón mundial de lanzamiento de bala tras conquistar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio, al registrar una marca de 21.97 metros, lo que representa un récord nacional.

Medalla de plata, le sabe como si fuera de oro

Tras la inesperada medalla de plata, el atleta aseguró que le sabía como si hubiera sido el ganador del certámen.

“Esta medalla reconoce sobre todo el esfuerzo y el trabajo. Me sabe como si fuera de oro, como si fuera un récord mundial”, declaró Uziel Muñoz.

Uziel Muñoz logra récord nacional en lanzamiento de bala

Con su último intento, Uziel Muñoz pasó del cuarto al segundo lugar en la competencia de lanzamiento de bala, lo que le aseguró la medalla de plata. Su marca de 21.97 metros lo coloca en la élite mundial de la disciplina.

“Esos casi 22 metros me colocan en una élite, muy pocos pueden llegar tan lejos”, comentó Muñoz, quien destacó que compite con desventaja física frente a rivales de mayor talla y complexión.

Subcampeón mundial dedica triunfo a su hermano

En declaraciones posteriores, Uziel Muñoz recordó a su hermano Mateo, fallecido a los seis años, a quien le había prometido llegar a los Juegos Olímpicos. El atleta mostró un tatuaje en su pecho con los aros olímpicos y el nombre de Mateo.

“Me acuerdo siempre de él, lo tengo en un cuadro, siempre presente”, expresó el mexicano.

Uziel Muñoz supera obstáculos y conquista plata en Tokio

El mexicano relató que enfrentó diversas dificultades antes del Mundial, como retrasos en la entrega de su uniforme, aunque aseguró que eso no fue impedimento para competir.

“El uniforme no lanza, lanzo yo. Represento a México con el corazón y eso lo traigo siempre puesto”, puntualizó Muñoz.

En la final del Mundial de Atletismo en Tokio, el único competidor que superó a Uziel Muñoz fue el estadounidense Ryan Crouser, con una marca de 22.34 metros, con la que conquistó su tercer oro mundial consecutivo.

