“Estas cosas sí pasan”: deportista Daniela Mejía denuncia a su expareja por violencia familiar

La deportista Daniela Mejía denunció a su expareja de violencia familiar. El padre de su hija es un peleador profesional de artes marciales mixtas y, al levantar la voz, la atleta señaló que el hombre la golpeó sin importarle que su hija estuviera presente.

Daniela Mejía, exseleccionada nacional de lucha, hizo una denuncia formal por el delito de violencia familiar contra su agresor en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas, Baja California Sur. Tras iniciar el proceso legal, la atleta compartió fotografías en redes sociales con las que evidencia la agresión física que sufrió.

La deportista publicó un documento en sus historias de Instagram, con fecha del 27 de noviembre del 2023. Se trata de la denuncia formal que realizó contra su expareja por violencia familiar.

Daniela Mejía indicó que su agresor es un peleador profesional de artes marciales mixtas y dueño de Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, además de México Combate League. En las fotografías que compartió hay una en la que aparece el hombre al que acusa, a quien se ha identificado como Luis “N”.

La mujer escribió en una de sus publicaciones: “estas cosas sí pasan, no las normalicemos”.

En otro de sus mensajes, agregó:

“Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, pero me pasó, es real. Lo que hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí. Me dejó tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”

Daniela Mejía