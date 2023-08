Éstas fueron las inspiradoras palabras del manager de México a jugadores de Ligas Pequeñas de Béisbol

“Aquí, tienes que fajarte y hacer tu trabajo, lo estás haciendo excelente canijo, excelente lo estás haciendo. Lo vas a ganar tú”, fueron parte de las inspiradoras palabras que el manager de las Ligas Pequeñas de Béisbol de México, Francisco Fimbres, dijo a sus jugadores durante la Serie Mundial de 2023.

A través de un video publicado en redes sociales, se puede ver a Fimbres hablando con sus jugadores durante el segundo partido contra Japón en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, justo cuando México ganaba 2-0, pero los nipones tenían ocupada la segunda base, motivo que preocupaba a la escuadra azteca por la carrera que se podría generar.

En las imágenes se puede ver al manager señalar al diamante, mientras le dice a uno de sus jugadores:

“Esa carrera a mí no me preocupa. Con esa carrera no ganan. Aquí, tienes que fajarte y hacer tu trabajo, lo estás haciendo excelente canijo, excelente lo estás haciendo. Lo vas a ganar tú. ¿Estamos de acuerdo hijo?, ¡ponte perro!”