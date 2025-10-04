GENERANDO AUDIO...

Mark Sanchez es un exjugador de la NFL. Foto: AFP

El exquarterback de la NFL y actual analista deportivo Mark Sánchez fue hospitalizado esta madrugada tras ser apuñalado en Indianápolis, según reportes de medios estadounidenses. El incidente ocurrió durante la noche del sábado, poco antes del partido entre los Colts y los Las Vegas Raiders, al cual Sánchez estaba convocado como comentarista.

De acuerdo con esos medios, Sánchez fue trasladado de urgencia al hospital y su estado fue inicial y públicamente reportado como estable. La información indica que fue atacado alrededor de las 12:30 a.m., cuando las autoridades locales respondieron al reporte de dos personas lesionadas en un sector céntrico de la ciudad. Uno de los heridos presentaba heridas por arma blanca.

Apuñalamiento se dio tras discusión verbal

Según las versiones periodísticas, Sánchez se encontraba en Indianápolis para cubrir el partido del domingo como analista deportivo. Oficiosamente, fue apuñalado en un altercado que habría comenzado como una discusión verbal entre dos individuos. Las fuentes locales reportan que los agentes detuvieron a un sospechoso en el lugar tras escuchar el enfrentamiento.

El exquarterback fue ingresado al hospital con “lesiones por arma blanca” y las primeras versiones lo ubicaban en condición crítica, aunque el reporte más reciente lo describe como estando estable. La identidad del agresor y el móvil no han sido confirmados por las autoridades.

Sánchez se había retirado de la NFL en 2019 tras una carrera de 10 temporadas con varios equipos, entre ellos los New York Jets. Tras ese retiro, se ha desempeñado como analista de fútbol americano para cadenas deportivas.

