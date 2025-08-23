GENERANDO AUDIO...

Richard Sánchez ahora milita en el Club Racing. FOTO: Cuartoscuro

Marlene Díaz, expareja del futbolista paraguayo Richard Sánchez, afirmó a través de redes sociales que se encuentra en una situación límite debido a que el jugador dejó de pagar la renta del departamento donde reside con su hijo.

La joven señaló que el contrato de arrendamiento, firmado por Sánchez, venció el pasado 11 de julio de 2025 y hasta el momento no se ha renovado ni cubierto el adeudo, lo que derivó en un aviso de desalojo.

“Estoy a punto de ser desalojada junto a mi hijo”

En un texto publicado en Instagram, Marlene relató que el futbolista habría suspendido los pagos como medida de presión en medio del proceso legal que ambos mantienen.

“Estoy a punto de ser desalojada junto a mi hijo pequeño. El padre de mi hijo (una persona con poder e influencia) dejó de pagar la vivienda, no por falta de recursos económicos sino para presionarme y forzarnos a abandonar el país, en medio de un proceso legal en el que solo busco garantizar los derechos más básicos para nuestro hijo”. marlird_, Instagram.

También acusó que, en su país de origen, se utilizó una orden judicial “muy limitada” para ingresar a su domicilio y retirar pertenencias que no estaban contempladas.

Reclama pensión y apoyo institucional

Díaz aseguró que ni las autoridades de México ni de Argentina han garantizado el cumplimiento de la pensión alimenticia. Además, señaló directamente al Club América – donde Sánchez jugó – y al Club Racing de Argentina, actual equipo del jugador, por “mirar hacia otro lado” en este conflicto familiar.

“Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para salir adelante, sin embargo, estoy sola y siento que ya no puedo más. Hoy pido ayuda. Con el corazón en la mano”, expresó.

Tribunal pide informes a Richard Sánchez

La exesposa compartió además un documento oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que se solicita a Richard Sánchez comprobar el pago de la pensión alimenticia y aclarar si se encuentra al corriente con la renta del inmueble donde habitan su expareja y su hijo.

Hasta el momento, ni Richard Sánchez ni los clubes América o Racing han emitido alguna postura oficial sobre estas acusaciones.