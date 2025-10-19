Fallece Doug Martin, ex corredor de la NFL, a los 36 años

GENERANDO AUDIO...

Doug Martin muere a los 36 años. Foto: AFP

El exjugador de la NFL Doug Martin, conocido como el “Hámster musculoso”, falleció a los 36 años, la noticia fue confirmada por fuentes cercanas a TMZ, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Martin fue un corredor destacado que dejó huella tanto en la universidad de Boise State como en la NFL durante su paso por los Tampa Bay Buccaneers y los Oakland Raiders.

Un comunicado de su familia, proporcionado a FOX, decía: “Con gran tristeza les informamos que Doug Martin falleció el sábado por la mañana. La causa de la muerte aún no está confirmada. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento”.

Los Tampa Bay Buccaneers anunciaron la muerte del exjugador a través de sus redes sociales y enviaron sus condolencias a su familia y amigos.

¿Quién fue Doug Martin?

Originario de California, Doug Martin asistió a Boise State entre 2007 y 2011, destacándose como uno de los corredores más importantes en la historia de la universidad.

Durante su etapa universitaria, se ubicó entre los 10 mejores jugadores en yardas terrestres y touchdowns terrestres, siendo dos veces nombrado al primer equipo de la conferencia.

Fue seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers en la primera ronda del Draft de 2012, con la selección número 31; su impacto fue inmediato, en su temporada de novato corrió mil 454 yardas y 11 touchdowns, además de atrapar 49 pases para 472 yardas y una anotación, logrando su primera nominación al Pro Bowl.

En ese momento, registró la tercera mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo como novato en la historia de la NFL, solo detrás de Eric Dickerson y Edgerrin James.

La mejor temporada de su carrera llegó en 2015, cuando fue nombrado All-Pro, tras correr mil 402 yardas y seis touchdowns y recibir 33 pases para 271 yardas y una anotación.

En total, a lo largo de siete temporadas en la NFL, acumuló 5,356 yardas terrestres y 30 touchdowns, además de más de 1,200 yardas de recepción y dos touchdowns adicionales.

Después de seis temporadas con los Buccaneers, Martin cerró su carrera en la temporada 2018-2019 con los Oakland Raiders, dejando un legado como un corredor potente, ágil y con gran visión en el campo. Su apodo, “Hámster musculoso”, reflejaba su estilo de juego agresivo a pesar de su estatura de 1.75 metros.

La comunidad deportiva lamenta la partida de Doug Martin y envía condolencias a su familia, amigos y fanáticos, recordando su impacto tanto dentro como fuera del campo de juego.