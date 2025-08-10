Fans de Rayados declaran “extraviado” a Lucas Ocampos; emiten “ficha de búsqueda”

GENERANDO AUDIO...

Lucas Ocampos. Foto: Cuartoscuro

La tensión en el entorno de Rayados de Monterrey sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Una aficionada colocó carteles y mantas a las afueras de El Barrial, centro de entrenamiento del club, para expresar su descontento con el desempeño del equipo y señalar directamente al futbolista argentino Lucas Ocampos y al técnico Doménec Torrent.

Cartel tipo “Alerta Amber” para Ocampos

Entre los mensajes, el más llamativo fue un cartel que simulaba una “Alerta Amber” con la imagen de Ocampos, indicando que había sido “visto por última vez” el 15 de diciembre de 2024. Esa fecha coincide con la final de ida de la Liga MX contra América, donde el extremo sufrió una lesión que lo dejó fuera varios partidos.

Desde su regreso, el atacante no ha logrado recuperar el nivel mostrado en su primer torneo con Monterrey, algo que ha aumentado las críticas de la afición, especialmente después del bajo rendimiento del club en la Leagues Cup, donde no superaron la fase de grupos.

Críticas también al técnico Doménec Torrent

Las mantas no solo iban dirigidas a Ocampos. Otra apuntaba contra el entrenador español Doménec Torrent, pidiéndole “callarse y ponerse a trabajar” en lugar de hacer declaraciones públicas.

El descontento general tiene como telón de fondo las altas expectativas generadas por fichajes como el propio Ocampos y la falta de resultados positivos en el presente semestre.

Acción rápida del club para retirar “alertas amber”

Personal de seguridad de Rayados fue captado retirando los carteles poco después de que fueran colocados. Las imágenes muestran a guardias despegando el material de las paredes exteriores para evitar que las protestas se prolongaran.

Aunque las mantas fueron retiradas, la acción ya había sido fotografiada y compartida en redes sociales, avivando el debate entre los aficionados sobre el rumbo deportivo del club y el papel de sus figuras más destacadas.