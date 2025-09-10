GENERANDO AUDIO...

¡Problemas al momento de comprar boletos para el Mundial 2026! | Fotos: Uno TV

Usuarios de todo el mundo reportaron problemas para comprar boletos para el Mundial 2026. Desde largas filas de espera hasta páginas caídas e intentos de ciberataques fueron algunas de las situaciones que se presentaron este miércoles 10 de septiembre en la página oficial de la FIFA.

Cuatro reporteros de Unotv.com entraron a la página de compra; solo uno lo logró, mientras que los otros tres esperaron hasta una hora y media en la sala de espera y, finalmente, no pudieron registrarse exitosamente.

¿Qué pasó en la Fase 1 de compra de boletos para el Mundial 2026?

A las 09:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles, un de los reporteros de Uno TV ingresó al sitio oficial de la FIFA para acceder para la Fase 1 exclusiva para clientes de VISA.

Luego de poner el recaptcha, apareció la página de la lista de espera; sin embargo, no pudo pasar de este momento durante casi 50 minutos.

A las 09:50 horas, se activó el reloj para comenzar con la participación en la venta, el cual marcaba 20 minutos para poder comenzar con el registro; otros colaboradores de este medio tuvieron que esperar media hora adicional.

En total, el reportero pasó aproximadamente una hora y 10 minutos esperando poder registrarse para la compra de boletos del Mundial 2026

Cuando la cuenta regresiva llegó a 00:00, apareció un mensaje en el que el periodista tuvo que presionar el botón de “Entrar” para acceder al sorteo preferente de Visa.

Posteriormente, ingresó su correo electrónico y contraseña de FIFA; luego, se le pidieron sus datos personales para completar el registro.

Sin embargo, cuando ingresó su información personal, el sitio web se paralizó y quedó en blanco durante casi cinco minutos antes de colapsar definitivamente.

Acto seguido, apareció el siguiente mensaje: “Has sido bloqueado“, impidiéndole seguir con el proceso para la Fase 1 exclusiva para clientes de VISA.

Cabe destacar que, al inicio de todo el proceso, el propio periodista trató de ingresar por Google Chrome y Firefox a través de un dispositivo móvil; sin embargo, la página se bloqueó antes de siquiera entrar a la sala de espera.

Otro de los reporteros de este medio estuvo una hora y media tratando de pasar la sala de espera, mientras que uno más ingresó sus datos bancarios y, finalmente, le mostró el mensaje: “Solicitud incorrecta“.

Usuarios se quejan por plataforma de la FIFA

A través de X (antes Twitter), múltiples usuarios reportaron haberse quedado por varios minutos en la página de “Ya casi“.

Por otro lado, otros internautas denunciaron que, tras pasar de la página inicial, lograron introducir sus datos para encontrarse con un sitio roto.

Finalmente, algunos usuarios señalaron que no podían entrar a la fila de espera al encontrar un sitio bloqueado, tal como le sucedió al reportero de Uno TV.

¡Denuncian intentos de ciberataques al comprar boletos!

Ignacio Gómez Villaseñor, periodista especializado en ciberseguridad, dio a conocer esta mañana que el sitio oficial de la “FIFA World Cup” para comprar boletos del Mundial 2026 estuvo comprometido.

“Usuarios pueden ser víctimas de ataques XSS. ¡Mucho cuidado! Lo atacantes podrían robar la información de los usuarios que ingresan al sitio”. Ignacio Gómez Villaseñor

Por este motivo, los usuarios comenzaron a cuestionarse cómo identificar si sus datos se encontraban en riesgo; sin embargo, la FIFA no emitió un comunicado oficial al respecto.

Hay usuarios que sí lograron comprar boletos para el Mundial 2026: ¿cómo lo hicieron?

Algunos usuarios de redes sociales expresaron haber logrado exitosamente su registro para la Fase 1 exclusiva para clientes de VISA. De esta manera, recibieron un correo electrónico de confirmación.

Uno de los reporteros de Uno TV sí logró el proceso completo para el sorteo preferente de Visa, de la siguiente manera:

Ingresa tu correo electrónico y contraseña

Verifica que tus datos estén correctos antes de indicar tus preferencias de boletos

Ingresa el código que te envíen a tu correo electrónico

Una vez que estés en la página para indicar tus preferencias de boletos, debes suscribir los siguientes datos:

Confirma que tienes más de 18 años

Selecciona la ronda del torneo a la que quieras asistir (puedes elegir más de una) Fase de grupos Dieciseisavos de final Octavos de final Cuartos de final Semifinal Final

Elige el país que deseas ver

Selecciona el estadio de tu preferencia (Puedes seleccionar más de una opción presionando la tecla CTRL en tu teclado)

Ingresa tu dirección

Escribe tu código postal

Localidad / ciudad

Proporciona tu número de teléfono

El sitio de la FIFA te redirigirá a una nueva página, en donde debes presionar el botón “Participar“.

Luego, aparecerá una nueva página con el botón “Participa en el sorteo preferente de boletos de la Copa Mundial de la FIFA para titulares de VISA“.

Al apretarlo, se desplegará un nuevo botón de “Aceptar“, el cual también deberás presionar.

Posteriormente, deberás agregar tu método de pago, aceptar los términos y condiciones, y presionar el último botón.

Si ya te registraste exitosamente… ¿ahora qué?

Al final del proceso, aparecerá un mensaje en color verde que dice “Participación completada“, confirmando que tu participación para el sorteo preferente de boletos de la Copa Mundial de la FIFA está lista.

Además, deberás recibir un correo electrónico de confirmación con algunas indicaciones posteriores.

Se determinará si cumples las condiciones para adquirir boletos mediante un sorteo aleatorio y se te informará del resultado, independientemente de cuál sea.

FIFA Ticketing comenzará a comunicar los resultados a partir del 29 de septiembre de 2025.

Si resultas seleccionado en el sorteo preferente de boletos, se te asignará una fecha y horario para realizar la compra de boletos (sujeto a disponibilidad), a partir del 1 de octubre.

Cabe destacar que el hecho de ser seleccionado en el sorteo preferente de Fase 1 no garantiza la disponibilidad de boletos para uno o todos los partidos, ya que los boletos se venden por orden de llegada y están sujetos a disponibilidad.

Si deseas cancelar tu participación, accede a tu cuenta de boletos de la FIFA antes de que finalice el período de participación al sorteo preferente de boletos VISA.