Fernando Ortiz confirma a Óscar Jiménez como portero titular de América, quién es el futbolista

Óscar Jiménez será el portero titular de las Águilas del América para el Clausura 2023, torneo que canceló algunos partidos de la Liga MX por la violencia registrada este jueves en Sinaloa, así lo confirmó el director técnico Fernando Ortiz.

“Lo he visto siempre bien. Óscar (Jiménez) es un profesional en todos los sentidos. Siempre lo he visto entrenar como un excelente profesional, he hablado con él a principios de temporada y acá está la ratificación de que él será el portero titular del América”, señaló Ortiz durante una conferencia de prensa.