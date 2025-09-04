GENERANDO AUDIO...

FIFA anuncia portal de reventa para el Mundial 2026. FOTO: Getty Images | AFP

La FIFA iniciará este mes el proceso de venta de boletos para el Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, será indispensable tener una tarjeta Visa para la primera ronda de compras.

La afición futbolera se encuentra muy cerca de adquirir sus entradas para el evento mundialista, pero deben poner mucha atención.

One week until the first phase of FIFA World Cup 26™ ticket sales open 🚨



Fans looking to attend this historic event should register their interest and create a FIFA ID now. — FIFA (@FIFAcom) September 3, 2025

Preventa con registro en línea

Quienes cuenten con una tarjeta Visa podrán registrarse en el sitio oficial de la FIFA para obtener un FIFA ID y participar en un sorteo de preventa que se llevará a cabo del 10 al 19 de septiembre.

Los seleccionados en esta etapa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

La venta tendrá las siguientes restricciones:

Máximo de cuatro boletos por persona y por partido

Hasta 40 boletos en total por aficionado durante el torneo

Fechas de las fases de venta

La FIFA detalló el calendario de la primera etapa y las siguientes fases de venta de boletos:

Segunda fase : se prevé que el registro sea del 27 al 31 de octubre ; ventas de mediados de noviembre a principios de diciembre

: se prevé que el registro sea del ; ventas de mediados de noviembre a principios de diciembre Tercera fase: comenzará tras el sorteo del Mundial, programado en Washington el 5 de diciembre

En la última etapa, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos. Posteriormente, los boletos restantes se venderán en orden de llegada.

Precios de entradas para el Mundial 2026

El organismo rector del fútbol mundial informó que los precios iniciales para asientos individuales comenzarán desde 60 dólares en la fase de grupos y podrán llegar hasta 6 mil 710 dólares en la final.

Estos costos fluctuarán según la demanda.

Los aficionados tendrán disponibles varias modalidades:

Boletos para partidos individuales

Entradas para estadios específicos

Paquetes por selección nacional

Entradas especiales y reventa oficial

Además de los boletos regulares, la FIFA anunció que ofrecerá productos adicionales, entre ellos:

Entradas para aficionados que deseen sentarse junto a seguidores del mismo equipo

Boletos condicionales para rondas eliminatorias

También se lanzará una plataforma oficial de reventa, con el fin de garantizar la seguridad en las transacciones entre hinchas.

Con este proceso, la FIFA inicia el camino hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones nacionales.