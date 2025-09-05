GENERANDO AUDIO...

FMF busca que TAS reduzca o anule la sanción. FOTO: Cuartoscuro |Getty Images

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la multa económica impuesta por la Conmebol, derivada del partido de la Copa América 2024 frente a Venezuela, disputado el 26 de junio en Estados Unidos.

Durante ese encuentro, el grito homofóbico se repitió desde las tribunas, lo que abrió un nuevo proceso disciplinario contra la federación mexicana bajo el principio de responsabilidad objetiva.

La sanción de Conmebol

El Comité Disciplinario de Conmebol determinó que la FMF debía asumir la responsabilidad por las expresiones discriminatorias de sus aficionados. El reporte del organismo sudamericano detalló que los incidentes representaron una reincidencia en conductas sancionadas en el pasado.

La FMF respondió con una apelación al considerar que ya ha implementado campañas y mecanismos de control, como el programa “Grita México”, el uso obligatorio del Fan ID y acciones en conjunto con la CONAPRED y la Concacaf, para erradicar este tipo de comportamientos.

La vía del TAS

La apelación busca que el TAS reduzca o anule la sanción económica. La FMF argumenta que las medidas preventivas no pueden garantizar el control absoluto de miles de asistentes y que las sanciones económicas desproporcionadas no solucionan el problema de fondo.

El tribunal internacional evaluará si los argumentos de la federación son válidos en un proceso que podría prolongarse y que tendría implicaciones para futuros casos relacionados con cánticos discriminatorios.

Un historial de sanciones

La FMF arrastra antecedentes desde 2016, cuando inició la aplicación de sanciones por este mismo motivo. Durante las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, México disputó partidos a puerta cerrada en el Estadio Azteca.

Tras la Copa del Mundo, la FIFA impuso una multa de 100 mil francos suizos y un partido de veto por incidentes contra Polonia y Arabia Saudita. En 2024, antes del duelo con Venezuela, la federación ya había recibido otra sanción de 80,000 francos suizos tras un amistoso en Guadalajara contra Estados Unidos, encuentro que significó la despedida de Andrés Guardado.

En total, la FMF ha desembolsado millones de pesos en sanciones y ha destinado recursos adicionales a campañas de concientización, insistiendo en que se trata de un problema social que trasciende al ámbito deportivo.