GENERANDO AUDIO...

Gabriela Rodríguez logró 54 puntos en Mundial de Tiro. FOTO: Getty|Ilustrativa

La mexicana Gabriela Rodríguez hizo historia al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo que se celebra en Grecia, convirtiéndose en la figura más destacada de Latinoamérica durante el fin de semana.

La atleta originaria de Saltillo, Coahuila, logró 54 puntos en la modalidad de skeet individual femenil, quedando a solo tres unidades de la estadounidense Samantha Simonton, quien se llevó el oro con 57 puntos. El bronce fue para la sueca Victoria Larsson, que finalizó con 44 puntos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Rompe sequía de 38 años sin medallas mundiales para México

El desempeño de Rodríguez marcó un hecho sin precedentes para el tiro deportivo mexicano, ya que México no obtenía una medalla en un Mundial desde 1987, cuando Núria Ortiz consiguió el bronce. La medalla de plata de Gabriela Rodríguez pone fin a una sequía de 38 años y consolida a la coahuilense como una referente internacional del deporte.

Perfil de una tiradora destacada

Con 28 años, Gabriela Rodríguez ha mantenido una trayectoria ascendente desde su debut internacional. En Tokyo 2020, se convirtió en la primera mexicana en competir en una justa olímpica de tiro después de más de tres décadas, y en París 2024 obtuvo el séptimo lugar en su especialidad.

Su medalla en Grecia la proyecta como una de las deportistas mexicanas a seguir rumbo a Los Angeles 2028, ciclo olímpico donde buscará consolidarse entre las mejores del mundo.

La tiradora llegó al certamen mundial en Malakasa, cerca de Atenas, con el objetivo de conquistar su primera medalla en un Campeonato Mundial, meta que finalmente alcanzó.

Apenas en septiembre pasado, Rodríguez consiguió su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras ganar el oro en el XXI Campeonato de Tiro Deportivo celebrado en República Dominicana.

Su desempeño reciente confirma el alto nivel competitivo que mantiene y refuerza las expectativas sobre su futuro en las próximas competencias internacionales.