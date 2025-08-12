GENERANDO AUDIO...

Gala Montes se alista para su pelea contra Alana Flores. Foto: Getty

Gala Montes se alista para su pelea en el Supernova: Orígenes, donde se enfrentará en una pelea de exhibición contra Alana Flores. Este evento está programado para el próximo domingo 17 de agosto.

¿Dónde será la pelea de Gala Montes y Alana Flores?

El combate entre Gala Montes y Alana Flores será en el Palacio de los Deportes. Y a pocos días de subir al cuadrilátero, la actriz y cantante confiesa que siente una mezcla de nervios y entusiasmo.

Además, reconoce que, aunque este reto está alejado de su trayectoria artística, ha sido una experiencia que le ha dejado aprendizajes profundos. “He aprendido a canalizar esos nervios en energía y gasolina para soltar cada golpe”, así lo comenta en entrevista para Claro Sports.

Meses de preparación intensa

Durante cuatro meses, Gala Montes entrenó en el histórico gimnasio Pancho Rosales de la Ciudad de México, y compartió sesiones con boxeadores y boxeadoras profesionales.

¿Qué esta pelea para ella?

La pelea de exhibición contra Alana Flores, programada para el 17 de agosto, y es para ella un honor, especialmente como mujer. “Admiro mucho a quienes se dedican a este deporte… tener una pelea estelar me hace sentir muy honrada”, comenta.

Una actuación dentro del ring

Gala Montes se alista para su pelea y lo hace de manera intensa, pues asegura, ha sido tan intensa como abordar un papel actoral. “Siento que estoy actuando a ser boxeadora, y para ello tengo que sudar, llorar, sangrar si es necesario, para vivirlo en carne propia”. Para Montes, este evento representa la culminación de un esfuerzo físico y mental asumido con total compromiso.

Romper etiquetas y asumir riesgos

Más allá de la actividad deportiva, busca inspirar a sus seguidores a desafiar sus propios límites. También considera que el deporte es una herramienta valiosa para el bienestar físico y mental.

Críticas y motivaciones

Gala Montes anticipa críticas, pero no se deja frenar por ellas. “Haga o no haga, me critican… así que voy a hacer lo que yo quiero”. Reconoce, incluso, que la motivación económica influyó en su decisión: “Sería hipócrita decir que no lo hago por dinero, pero también lo hago por mí, por vivir experiencias que me quiero llevar al ataúd”.

Un espectáculo con impacto

Aunque no lo presenta como boxeo profesional, considera que estas exhibiciones ayudan a dar visibilidad a nuevos talentos. “No venimos a reemplazar el boxeo… pero podemos ayudarnos mutuamente y crear un nuevo tipo de entretenimiento”.