George Russell conquista el GP de Singapur y McLaren gana el Campeonato de Constructores

George Russell se corona en el Gran Premio de Singapur | Reuters

George Russell conquistó el Gran Premio de Singapur. El piloto de Mercedes mantuvo la primera posición durante toda la carrera en el circuito de Marina Bay y sumó su segundo triunfo de la temporada, en una competencia que se definió desde la largada. Con la victoria, el británico se convirtió en el sexto ganador distinto en las últimas seis ediciones de la carrera nocturna, aunque su triunfo no fue suficiente para impedir el bicampeonato de McLaren. La escudería de Woking superó los 13 puntos que necesitaba para amarrar el título, no sin cierta tensión entre sus pilotos.