George Russell domina la clasificación y conquista la pole en el GP de Singapur 2025

George Russell confirmó su dominio en la qualy al marcar el mejor tiempo del día (1:29.158) en su Mercedes y conseguir la pole position del Gran Premio de Singapur 2025, seguida por Max Verstappen en segundo lugar (+0.182) y Oscar Piastri tercero (+0.366). La parrilla la completan Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), Oliver Bearman (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin) en los diez primeros. La Q3 fue intensa y muy disputada, pero el conductor de Mercedes aseguró su segunda pole de la temporada, lo que mantiene vivas las esperanzas de su equipo por un nuevo triunfo, mientras que ‘Mad Max’ se perfila como su principal amenaza.

