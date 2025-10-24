George Russell se cuela entre los fans usando una máscara de luchador en el GP de México 2025

GENERANDO AUDIO...

George Russell de incógnito en el GP de México. Foto: Getty Images

El piloto británico, George Russell aprovechó la primera práctica libre del Gran Premio de México para vivir la Fórmula 1 como nunca antes, desde las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez y disfrazado de luchador mexicano.

Mientras el joven Frederik Vesti tomaba el control del W15 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos, Russell decidió escaparse al Estadio GNP, uno de los puntos más emblemáticos del trazado capitalino, y mezclarse con el público sin ser reconocido.

Con una máscara de luchador de color verde y una chamarra negra que cubría su identidad, el británico se sentó entre los aficionados que no tenían idea de quién se escondía tras el disfraz. Desde ahí, grabó videos, se tomó selfies y posteriormente publicó en su cuenta de X, que hace mucho no veía autos de Fórmula 1 correr en la pista.

“Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré una forma de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche”, compartió en sus redes sociales.

Tras la sesión, algunos fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que aquel “misterioso luchador” era nada menos que el piloto titular de Mercedes y actual referente del equipo.

En un video compartido por la cuenta oficial de la Fórmula 1, se puede ver cómo Russell llevó a cabo su plan y cómo se transformó en un aficionado más; con una cámara escondida, el piloto disfrutó de la primera práctica libre.

Al salir de las gradas, el deportista se cruzó con algunos aficionados que llevaban camisetas con su nombre y, sin ser reconocido, les dijo con humor: “Es un buen piloto”.

Antes de entrar a la zona destinada para los pilotos, el piloto se quitó la máscara y sorprendió a algunos fans que caminaban durante la mañana del primer día del GP de México.

George dijo que tenía calor al usar la chamarra y la máscara pero terminó el video diciendo que había disfrutado la experiencia

¿Por qué Russell no participó en la práctica 1?

El reglamento de la Fórmula 1 exige que cada equipo ceda al menos dos sesiones de práctica libre durante la temporada a pilotos jóvenes con menos de dos Grandes Premios en su historial.

En esta ocasión, Mercedes dio la oportunidad al danés Frederik Vesti, subcampeón de Fórmula 2, quien finalizó la sesión en la posición 14.

Así, mientras Vesti sumaba kilómetros valiosos, Russell aprovechó para vivir el GP de México de una manera completamente distinta.