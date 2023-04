¿Gerard Piqué le tiene miedo a los mexicanos? Esto fue lo que dijo

Gerard Piqué vuelve hacer comentarios que causaron enojo. Foto: Getty Image

Gerard Piqué arremetió contra los mexicanos durante una emisión de Twitch por la Kings League y en forma de “burla” dijo que “no los puede tocar” por el “hate” que le ha llegado. El exjugador fue cuestionado sobre cuál comentario podría provocarle una gran cantidad de odio, a lo que él respondió:

“Quiero decir algo que no me pueda caer ‘hate’, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo”, manifestó Piqué, entre risas de todos los participantes en el video, en una respuesta que algunos no esperaban.

La expareja de Shakira se refería al momento en que el presidente del equipo Aniquiladores que juega en la Kings League, el colombiano Juan Guarnizo, pero que reside en México, se mostró molesto por un cambio de una regla en pleno cotejo al que se le agregaron dos minutos, tiempo que fue suficiente para que la escuadra perdiera, por lo que le llegaron muchas críticas y según contó, la mayoría fueron de aquí.

México cuenta con doble participación en la Kings League, creada por Piqué e Ibai Llanos, ya que tiene al club Aniquiladores, cuyo presidente el mencionado Juan Guarnizo y Samantha Rivera “Rivers”, presidenta del Pío FC.

No es la primera polémica de Piqué con Latinoamérica

Apenas el pasado 1 de abril, en una transmisión de “Kings League Infojobs“, Gerard Piqué fue cuestionado sobre múltiples temas, destacando que era la primera ocasión en que hablaba directamente de su expareja Shakira y cómo ha sido el proceso de separación, particularmente lidiando con los fans de la barranquillera, a quienes señaló por “no tener vida”.

“Mi ex pareja pues es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan (..) Pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida”. Gerard Piqué

Los comentarios vertidos por Piqué no fueron bien recibidos por los fans de Shakira, quien respondió en Twitter donde colocó todas las banderas de la región y se dijo “orgullosa de ser latinoamericana”.