Gerard Piqué revela que no felicitó a Messi por ganar el Mundial de Qatar 2022

Gerard Piqué confesó en un podcast que a casi dos meses de que terminara el Mundial de Qatar 2022, no ha felicitado a Lionel Messi por levantar su primera Copa del Mundo con Argentina debido a que había decidido alejarse del mundo durante noviembre y diciembre, probablemente por la presión mediática tras su separación con Shakira.

En entrevista con el youtuber y tiktoker John Nellis, Gerard Piqué admitió que nunca se comunicó con Lionel Messi, su antiguo compañero en Barcelona, por ganar la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia, lo que significó la primera Copa del Mundo de su carrera.

“No, sinceramente no. Mis últimos meses fueron muy duros y necesitaba desconectar. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”.

Gerard Piqué