Gianni Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales y pide “tener mente abierta”

Gianni Infantino no se cierra a cambiar fecha de los mundiales. Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió la puerta a un posible cambio en las fechas de los Mundiales de fútbol, planteando alternativas para proteger la salud de los jugadores y mejorar la experiencia de los aficionados.

Estas medidas surgen ante el clima y es que el calor extremo y la congestión del calendario internacional son factores que podrían hacer inviable el formato tradicional de junio-julio en ediciones futuras.

Durante la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos (ECF), Infantino enfatizó la necesidad de mantener “una mente abierta” respecto a la programación de los torneos.

“Estamos discutiendo constantemente. No se trata solo de una Copa del Mundo, es una reflexión general; incluso jugar en algunos países europeos en julio hace muchísimo calor, así que quizás tengamos que reflexionar”, afirmó el dirigente.

Actualmente, el calendario internacional está fijado hasta el Mundial de 2030, por lo que cualquier ajuste en las fechas se aplicaría a partir del torneo de 2034, que se celebrará en Arabia Saudita.

Según reportes recientes, existe la posibilidad de que la edición 2034 se dispute incluso a principios de 2035, considerando factores culturales y religiosos, como el Ramadán, que caerá en noviembre y diciembre de ese año.

Opciones y antecedentes

Infantino señaló que los meses más viables para disputar el Mundial simultáneamente en todo el mundo podrían ser marzo u octubre.

“En diciembre no puedes jugar en una parte del mundo, ni en julio en otra”, dijo. Además explicó que incluso junio, tradicionalmente considerado el mes ideal para el fútbol, no se aprovecha completamente en Europa y que podrían existir formas de optimizar el calendario para mejorar la eficiencia y evitar conflictos con ligas y torneos internacionales.

El antecedente más reciente es el Mundial de Qatar 2022, que se jugó en noviembre y diciembre para evitar el intenso calor del desierto.

Esta experiencia evidenció que las condiciones climáticas extremas afectan tanto el rendimiento de los jugadores como la experiencia de los aficionados, lo que ha llevado a la FIFA a considerar seriamente un calendario más flexible para futuras ediciones.

Impacto en el Mundial de Clubes

Además del Mundial de selecciones, Infantino también habló sobre el crecimiento del Mundial de Clubes. La primera edición de 32 equipos, celebrada este año en Estados Unidos, fue calificada como un “enorme éxito” en términos de asistencia, participación e ingresos.

El presidente de la FIFA sugirió ampliar el torneo a 48 clubes y subrayó la importancia de involucrar a todos los actores del fútbol en este proceso. “Todos los clubes, con todas las partes interesadas que quieran debatir y hablar y desarrollarlo con nosotros. Beneficiará a todos los presentes en esta sala, y también fuera de ella”, explicó.

La programación de competiciones internacionales ha generado polémica y disputas legales, especialmente por parte de ligas y sindicatos de jugadores que critican la falta de consulta sobre el calendario.

Sin embargo, Infantino reiteró que la meta es garantizar torneos sostenibles y seguros para todos los involucrados, manteniendo un equilibrio entre competiciones de clubes y selecciones nacionales.

Hacia un calendario más flexible

El debate de Infantino refleja un cambio de paradigma en la FIFA, el cual es priorizar la salud de los jugadores y la eficiencia del calendario global, sin perder de vista la tradición y la logística de los países anfitriones.

“Ha sido un éxito, y ahora trabajamos juntos para ver cómo podemos hacerlo aún mejor, más grande, aún más impactante”, concluyó Infantino, destacando que los próximos pasos requerirán diálogo y colaboración global.

La combinación de factores climáticos, culturales y deportivos sugiere que, a partir de 2034, los Mundiales podrían alejarse del clásico calendario veraniego, abriendo la puerta a nuevas estrategias para hacer del fútbol mundial un espectáculo más seguro y accesible.

¿Cuándo y dónde se jugarán los próximos Mundiales?

El calendario de la FIFA está definido hasta 2030, la próxima Copa del Mundo se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, marcando el regreso del torneo al formato veraniego.

En 2030, el Mundial tendrá una sede compartida entre España, Portugal y Marruecos, con los tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario del torneo.

Cualquier cambio en las fechas entraría en vigor a partir de 2034, cuando Arabia Saudita será anfitriona, posiblemente con un calendario modificado debido al calor extremo y a la coincidencia con el mes del Ramadán.