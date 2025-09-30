GENERANDO AUDIO...

¡La mexicana Gloria Zarza ahora es bicampeona mundial! | Foto: X (@conadeoficial)

La mexicana Gloria Zarza se convirtió en bicampeona mundial este martes 30 de septiembre después de que ganara la medalla de oro en la prueba de impulso de bala F54 con una marca de 7.97 metros, registro que consiguió en su sexto y último intento dentro del Campeonato Mundial de Para Atletismo 2025 en Nueva Delhi.

De esta manera, la delegación mexicana acumuló su tercera medalla total en la competencia; hasta el momento, se han conseguido dos preseas aureas y un bronce.

¡Gloria Zarza hace historia en Nueva Delhi 2025!

Gloria Zarza ahora es bicampeona mundial, ya que ganó el oro en Kobe 2024 y, en esta ocasión, no solo consiguió una nueva medalla de oro, sino que superó su mejor registro de la temporada.

La competencia se definió en los últimos intentos, de acuerdo con Claro Sports. Así quedó el podio:

Gloria Zarza (México) – 7.97 metros Elizabeth Rodrigues (Brasil) – 7.78 metros Elham Salehi (India) – 7.17 metros

La mexicana registró una serie consistente de marcas: 7.64, 7.73, 7.89, 7.89 y 7.95 metros antes de su lanzamiento final de 7.97 que aseguró la medalla de oro.

Con este triunfo, la mexicana suma su segundo oro mundial consecutivo tras el alcanzado en Kobe 2024, donde logró 8.04 metros en su tercer intento.

En aquella ocasión, superó igualmente a Elizabeth Rodrigues (7.53) y a la uzbeka Nurkhon Kurbanova (7.48).

¡Una de las estrellas del para atletismo mexicano!

Gloria Zarza ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024, donde consiguió un lanzamiento de 8.06 metros, el primero de oro para la delegación mexicana en esa justa.

Además, fue medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, confirmando su trayectoria de alto rendimiento en competencias internacionales.

En el certamen paralímpico de París, Zarza también compartió podio con Rodrigues, quien obtuvo la plata con 7.82 metros y récord mundial en la categoría F53, y con Kurbanova, quien logró el bronce con 7.75 metros.

Todas las medallas al momento para México en Nueva Delhi 2025

Este martes cayó la tercera medalla para la delegación mexicana en el Campeonato Mundial de Para Atletismo 2025 en Nueva Delhi.

Un día antes, Osiris Aneth Machado también se llevó la medalla de oro en la disciplina de lanzamiento de disco femenino F44, mientras que el pasado domingo, Floralia Estrada ganó el bronce en Lanzamiento de disco femenino F57.

Con corte al 30 de septiembre, México se encuentra en la posición 18 del Mundial, empatado con Italia y Nueva Zelanda, según el medallero oficial de la competencia.