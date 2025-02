Gol de Julián Álvarez a lo panenka a Courtois en el empate del Derbi de Madrid

El Real Madrid empató a uno este sábado contra el Atlético, en un choque correspondiente a la 23ª jornada de La Liga, en un a gran partido donde el argentino Julián Álvarez marcó un gol a lo panenka a Thibaut Courtois.

El argentino Julián Álvarez adelantó a los colchoneros de penal a lo panenka, pero el francés Kylian Mbappé puso las tablas en el marcador tras un error defensivo de los rojiblancos.

La tensión y la intensidad de ambos equipos primaron en la primera parte, a la altura del derbi. A los cuatro minutos, los visitantes avisaron con una contra rapidísima, pero el brasileño Samu Lino no acertó en su pase al francés Antoine Griezmann y éste no pudo controlar el esférico para encarar solo la portería.

Diez minutos más tarde, Lino finalizó con un remate desde el balcón del área, pero la pelota se marchó demasiado cruzada.

Desde ese instante, el conjunto blanco empezó a dominar la posesión y crear ocasiones de peligro con más insistencia. En el 20, Vinicius lanzó un zurdazo al palo corto desde la frontal tras una pérdida de Pablo Barrios.

Cuando mejor estaban los pupilos de Carlo Ancelotti, un pisotón del francés Aurelién Tchouameni sobre Lino fue castigado con un penal después de que el árbitro revisara la jugada tras ser llamado por el VAR, lo que provocó una airada protesta de los aficionados locales, molestos por la actuación del colegiado el pasado sábado en la derrota ante el Espanyol, que llevó a la entidad madridista a enviar una dura carta contra el colectivo arbitral.

Con sangre fría, Álvarez anotó a la panenka desde la pena máxima, dejando sin reacción a Courtois, el primer penal en contra para el Real Madrid desde que comenzó la temporada en LaLiga.

