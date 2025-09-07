GENERANDO AUDIO...

Violencia en el futbol amateur mexicano – Foto: Getty Images (Ilustrativa)

Las canchas de FutCenter Terranova, en Guadalajara, Jalisco, fueron el escenario de “actos antideportivos” que empañaron al futbol amateur mexicano este sábado 6 de septiembre, según informaron los organizadores. Un video difundido en redes sociales muestra a integrantes de un equipo golpeando a sus rivales luego de perder un partido.

Los organizadores de esta liga amateur anunciaron que se encuentran cooperando con las autoridades municipales para perseguir a los agresores y proceder legalmente. Además, informaron que el equipo agresor fue dado de baja del torneo, mientras que los agredidos se encuentran en buenas condiciones.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción

¿Qué pasó en el futbol amateur de Guadalajara?

Los jugadores del equipo Newcastle, que vestían con jerseys verdes y shorts blancos, agrediendo a sus oponentes de Niupi, quienes usaban casacas azules y pantaloncillos blancos, según información de FutCenter Terranova y las imágenes difundidas en redes.

El video también revela que los agresores fueron auxiliados por personas que brincaron de las gradas al terreno de juego durante el partido de jornada regular de este sábado.

Según se aprecia en el video viral, uno de los agredidos fue golpeado por la espalda por un hombre vestido de negro, derribando al jugador con el dorsal “19”; posteriormente, fue pateado en la cabeza en repetidas ocasiones.

Al mismo tiempo, cuatro elementos del equipo verde tiraron en la media cancha a otro de sus rivales para darle puñetazos y patadas.

FutCenter Terranova condena “actitud antideportiva” tras derrota de Newcastle

A través de un comunicado oficial, FutCenter Terranova no solo aclaró que el juego donde ocurrieron los hechos violentos ocurrió a las 17:40 horas del sábado, sino que condenó la “actitud antideportiva” vista tras la derrota de Newcastle en un partido de jornada regular.

“El partido concluyó con una victoria de Niupi e, inmediatamente al final del encuentro, diversos jugadores de Newcastle mostraron una actitud antideportiva, llegando finalmente a agresiones físicas contra el equipo ganador”. FutCenter Terranova

Los organizadores de la liga de futbol amateur en Guadalajara condenaron que los jugadores de Newcastle “mostraron un nivel de agresividad inaceptable que los llevó a golpear a jugadores indefensos del equipo Niupi, aún cuando se encontraban en el suelo”.

Anuncian que perseguirán a los agresores y serán dados de baja del torneo

La liga amateur informó que el altercado provocó que se tuviera que llamar a la Policía Municipal y el Ministerio Público. “Hasta donde sabemos, se perseguirá a los responsables hasta las últimas consecuencias legales”, afirmó.

Por su parte, FutCenter ya se encuentra investigando y proporcionando información de los participantes, videos y cualquier evidencia que pueda deslindar responsabilidades de los posibles agresores.

Los jugadores de Newcastle serán dados de baja de forma definitiva de todas las ligas que se llevan a cabo en las instalaciones de FutCenter Terranova.

“Adicionalmente, nos vemos en la necesidad de boletinar a los integantes del equipo y algunos de sus acompañantes en las ligas más relevantes de la ciudad”, informó.

¿Cómo se encuentran los agredidos en Guadalajara?

FutCenter Terranova también dio a conocer que los jugadores agredidos “se reportan en buenas condiciones físicas dentro de las circunstancias”.

Sin embargo, se informó que algunos de los lesionados tienen contusiones y cortes superficiales, por lo que los organizadores aseguraron que darán seguimiento a su evolución.