Gonzalo Pineda renuncia como director técnico del Atlas, tras derrota con Pachuca

Gonzalo Pineda. /Foto: AFP.

Gonzalo Pineda renunció a la dirección técnica del Atlas, tan sólo un día después de la derrota que el club tuvo ante el Pachuca por el torneo Apertura 2025 del fútbol azteca y tras la eliminación en la Leagues Cup 2025.

En un comunicado, el Atlas apuntó que Pineda tomó la decisión de renunciar “con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

Pineda, de 42 años, deja a los Zorros del Atlas en el décimo lugar de la clasificación con cuatro puntos, con una goleada del Pachuca (3-0), por la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 y fuera de la Leagues Cup con tres derrotas.

Gonzalo Pineda fue director técnico de los Zorros desde el torneo Clausura 2025. En total dirigió 19 partidos de liga y su balance fue de cinco victorias, seis empates y ocho derrotas.

El Atlas es el primer equipo que se queda sin director técnico en el actual torneo Apertura 2025.