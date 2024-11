Checo Pérez llega al Gran Premio de Brasil con la responsabilidad hacer una buena carrera tras el mal resultado conseguido en México.

El GP de Brasil 2024 tendrá la siguiente carrera sprint de la temporada en la Fórmula 1, por lo que solo habrá una práctica libre.

Rounding off the triple header with an iconic race 🤩



Over to you, Interlagos! 🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/iqdlqStyLI