GP de Italia 2025: ¿cómo llegan los equipos y cuándo ver la próxima carrera de la F1?

Oscar Piastri y McLaren llevan la delantera en la Fórmula 1. Foto: AFP

El calendario de la Fórmula 1 sigue pisando el acelerador en este 2025 y este fin de semana se realiza el Gran Premio de Italia, donde Oscar Piastri viene como el ganador de Países Bajos.

La escudería de McLaren sigue dominando en las pistas y se coloca en la punta de la clasificación, mientras que Cadillac, al volante de Checo Pérez, está calentando motores para hacer su presentación en 2026.

¿Cuándo se correrá el GP de Italia?

El circuito de Monza está listo para recibir a las escuderías y pilotos para dar lo mejor de si y seguir sumando puntos en el Campeonato de Pilotos y Constructores.

Los horarios para el Gran Premio de Italia serán los siguientes:

Fecha y hora del GP de Italia 2025 Prácticas Libres 1 : viernes 5 de septiembre a las 05:30 horas

: viernes 5 de septiembre a las 05:30 horas Prácticas Libres 2 : viernes 5 de septiembre a las 09:00 horas

: viernes 5 de septiembre a las 09:00 horas Prácticas Libres 3 : sábado 6 de septiembre a las 04:30 horas

: sábado 6 de septiembre a las 04:30 horas Clasificación : sábado 6 de septiembre a las 08:00 horas

: sábado 6 de septiembre a las 08:00 horas Carrera : domingo 7 de septiembre a las 07:00 horas

: domingo 7 de septiembre a las 07:00 horas ¿Dónde ver la carrera?: Fox Sports y el minuto a minuto a través de Claro Sports

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos de la F1?

El Campeonato de Pilotos de la F1 está dominado por los dos pilotos de la escudería de McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris en primer y segundo lugar, respectivamente, mientras que el actual campeón, Max Verstappen, se ubica en la tercera posición.

1. Oscar Piastri – 309 puntos

– 309 puntos 2. Lando Norris – 275 puntos

3. Max Verstappen – 205 puntos

4. George Russell – 184 puntos

5. Charles Leclerc – 151 puntos

6. Lewis Hamilton – 109 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli – 64 puntos

8. Alexander Albon – 64 puntos

9. Nico Hülkenberg – 37 puntos

10. Isack Hadjar – 37 puntos

¿Cómo va el Campeonato de Constructores?

McLaren domina con sus pilotos como con su escudería y se ubica en el primer puesto, seguida de Ferrari y Mercedes.