GP de México 2025: guía de objetos permitidos y prohibidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Objetos permitidos al GP de México. Foto: Cuartoscuro

El Gran Premio de México 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si ya tienes tus boletos hay algo muy importante que debes revisar antes de empacar tu mochila, la lista de objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto.

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento publicó una guía detallada sobre qué puedes llevar y qué no está permitido ingresar durante los días del evento.

Objetos permitidos en el GP de México 2025

Estos son los artículos con los que sí podrás ingresar al evento, siempre y cuando respeten las medidas y condiciones establecidas:

Alimentos para bebé

Banderas o pancartas alusivas al evento (máximo de 1 metro de largo y con mástil de PVC)

Baterías externas para celular

Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

Bloqueador solar en envases de máximo 100 ml

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm

Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)

Botas de lluvia

Cámaras de video

Cámaras fotográficas (lentes de hasta 300 mm, máximo dos)

Cámaras GoPro

Cangureras que no excedan 11×16 cm

Carriolas pequeñas, como las de tipo bastón

Cascos de motociclista

Chamarras

Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

Impermeables

Lentes de sol

Medicamentos con receta médica

Paraguas pequeños sin punta

Sombreros o gorras

Tapones para oídos

Toallas de playa

Objetos prohibidos en el GP de México 2025

Estos son los artículos con los que no podrás ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025:

Aerosoles

Armas de cualquier tipo

Banderas con palos (que no sean de PVC)

Bicicletas, patinetas o longboards

Bombas o bengalas de humo y/o luz

Botellas de vidrio o latas

Cadenas o carteras con cadena

Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores

Cinturones con estoperoles o hebillas grandes

Cobijas

Comida o bebidas ajenas al evento

Drones

Encendedores

Equipo profesional de grabación de video o audio

Selfie sticks o GoPro poles

Hieleras

Instrumentos musicales

Mascotas

Mochilas de acampar

Mochilas de más de 10x15x30 cm

Muñecos de peluche

Objetos punzocortantes

Paraguas con punta en forma de pico

Pelotas o frisbees

Pilas, salvo las baterías externas para celulares

Rayos láser o luces químicas

Respaldos o almohadillas para asientos

Sillas

Sustancias ilegales

Tiendas de campaña o carritos

Tripiés, monopods, pantallas reflejantes o iluminación

¿Y si llueve durante el GP?

Si el pronóstico anuncia lluvia, sí podrás ingresar con paraguas, pero solo con punta redonda. La organización recomienda optar por impermeables o capas de lluvia para no bloquear la visibilidad de los demás asistentes en las gradas.

Cámaras y equipo fotográfico

Se permite el ingreso de cámaras fotográficas o de video, siempre y cuando el lente no supere los 300 mm.

No se permite ingresar tripiés, monopiés, pantallas reflejantes, iluminación ni palos para selfie.

Objetos perdidos y encontrados

Si pierdes algo durante el evento, podrás acudir a los módulos de atención ubicados en los accesos principales. Los objetos extraviados serán entregados previo registro y comprobación de pertenencia.

Calendario de actividades del GP de México

Viernes 24 de octubre Práctica 1: 12:30 – 13:30 (Hora del Centro de México)

Práctica 2: 16:00 – 17:00

Sábado 25 de octubre Práctica 3: 11:30 – 12:30

Clasificación: 15:00 – 16:00