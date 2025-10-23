GP de México 2025: guía de objetos permitidos y prohibidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez
El Gran Premio de México 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si ya tienes tus boletos hay algo muy importante que debes revisar antes de empacar tu mochila, la lista de objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto.
Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento publicó una guía detallada sobre qué puedes llevar y qué no está permitido ingresar durante los días del evento.
Objetos permitidos en el GP de México 2025
Estos son los artículos con los que sí podrás ingresar al evento, siempre y cuando respeten las medidas y condiciones establecidas:
- Alimentos para bebé
- Banderas o pancartas alusivas al evento (máximo de 1 metro de largo y con mástil de PVC)
- Baterías externas para celular
- Binoculares sin láser (sujeto a revisión)
- Bloqueador solar en envases de máximo 100 ml
- Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)
- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm
- Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
- Botas de lluvia
- Cámaras de video
- Cámaras fotográficas (lentes de hasta 300 mm, máximo dos)
- Cámaras GoPro
- Cangureras que no excedan 11×16 cm
- Carriolas pequeñas, como las de tipo bastón
- Cascos de motociclista
- Chamarras
- Gel antibacterial (en envases de 100 ml)
- Impermeables
- Lentes de sol
- Medicamentos con receta médica
- Paraguas pequeños sin punta
- Sombreros o gorras
- Tapones para oídos
- Toallas de playa
Objetos prohibidos en el GP de México 2025
Estos son los artículos con los que no podrás ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025:
- Aerosoles
- Armas de cualquier tipo
- Banderas con palos (que no sean de PVC)
- Bicicletas, patinetas o longboards
- Bombas o bengalas de humo y/o luz
- Botellas de vidrio o latas
- Cadenas o carteras con cadena
- Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores
- Cinturones con estoperoles o hebillas grandes
- Cobijas
- Comida o bebidas ajenas al evento
- Drones
- Encendedores
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Selfie sticks o GoPro poles
- Hieleras
- Instrumentos musicales
- Mascotas
- Mochilas de acampar
- Mochilas de más de 10x15x30 cm
- Muñecos de peluche
- Objetos punzocortantes
- Paraguas con punta en forma de pico
- Pelotas o frisbees
- Pilas, salvo las baterías externas para celulares
- Rayos láser o luces químicas
- Respaldos o almohadillas para asientos
- Sillas
- Sustancias ilegales
- Tiendas de campaña o carritos
- Tripiés, monopods, pantallas reflejantes o iluminación
¿Y si llueve durante el GP?
Si el pronóstico anuncia lluvia, sí podrás ingresar con paraguas, pero solo con punta redonda. La organización recomienda optar por impermeables o capas de lluvia para no bloquear la visibilidad de los demás asistentes en las gradas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia
Cámaras y equipo fotográfico
Se permite el ingreso de cámaras fotográficas o de video, siempre y cuando el lente no supere los 300 mm.
No se permite ingresar tripiés, monopiés, pantallas reflejantes, iluminación ni palos para selfie.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
Objetos perdidos y encontrados
Si pierdes algo durante el evento, podrás acudir a los módulos de atención ubicados en los accesos principales. Los objetos extraviados serán entregados previo registro y comprobación de pertenencia.
Calendario de actividades del GP de México
Viernes 24 de octubre
- Práctica 1: 12:30 – 13:30 (Hora del Centro de México)
- Práctica 2: 16:00 – 17:00
Sábado 25 de octubre
- Práctica 3: 11:30 – 12:30
- Clasificación: 15:00 – 16:00
Domingo 26 de octubre
- Desfile de pilotos: 12:00
- Apertura de pista: 13:00
- Carrera: 14:00