GP de México 2025 honra a Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton con un altar de Día de Muertos

Lewis Hamilton y su mejor amigo Roscoe. Foto: Getty Images

La semana del Gran Premio de México 2025 comenzó con un gesto emotivo hacia Lewis Hamilton, en el marco del Día de Muertos, la organización del evento dedicó parte de su tradicional ofrenda monumental a Roscoe, el querido bulldog inglés del siete veces campeón del mundo, quien falleció recientemente.

“El recuerdo de Roscoe está presente en el GP de México”, compartió la cuenta oficial del evento en redes sociales, junto a un video donde se aprecia una figura del perrito en medio del altar.

La estatua del perro es de color plateado y se puede ver en dicha ofrenda, además de aparecer junto a flores de cempasuchil, en un gesto que cuenta con poco más de 28 mil likes en Instagram y cientos de comentarios emotivos de aficionados.

Cada año, el Autódromo Hermanos Rodríguez se llena de color y tradición con su ofrenda de Día de Muertos, admirada por pilotos, escuderías y aficionados.

Este 2025, el homenaje más especial dentro del altar es para Roscoe, quien durante 12 años fue el inseparable compañero de Hamilton dentro y fuera de las pistas; el gesto fue recibido con cariño por miles de aficionados en redes sociales.

Los fanáticos celebraron el gesto y pidieron la reacción del piloto de Ferrari, que esperan pueda ver a su pequeño amigo inmortalizado y homenajeado en dicha ofrenda.

Roscoe fue mucho más que una mascota, se convirtió en un símbolo dentro del paddock de la Fórmula 1, acompañando a Hamilton en entrevistas, caminatas y momentos de descanso. Su presencia constante y su carácter tranquilo lo convirtieron en una figura entrañable para los fanáticos del automovilismo.

Roscoe murió el 28 de septiembre de 2025 a consecuencia de una neumonía, la cual le provocó complicaciones para respirar.

@f1 a beautiful boy, who lived the most incredible life with his dad, lewis hamilton ❤️ we will miss you so much, Roscoe 🥺 #roscoehamilton ♬ watching the stars – Øneheart

Despedida de Lewis Hamilton

El perro de Lewis Hamilton pasó cuatro días con asistencia médica y luchando con todas sus fuerzas para vivir. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes y el piloto de la Formula 1 tuvo que tomar una muy difícil decisión, despedirse de Roscoe:

“Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro”, Lewis Hamilton, piloto de F1.

Lewis compartió en Instagram que decirle adiós de esta manera a Roscoe fue una de las experiencias más dolorosas que ha tenido. Y tras lo sucedido, confesó que ahora siento una profunda conexión con todas aquellas personas que han pasado por la pérdida de una mascota querida.

El piloto de Ferrari comentó que su querido amigo falleció mientras lo sostenía entre sus brazos durante la noche del domingo 28 de septiembre.

La ofrenda instalada en el Autódromo Hermanos Rodríguez no sólo honra la memoria de un amigo fiel, también simboliza el vínculo entre la tradición mexicana del Día de Muertos y la pasión por la Fórmula 1.