GP de México felicita a Checo Pérez. Foto: Gran Premio de México

El GP de México felicitó a Checo Pérez por su vuelta a la máxima categoría del automovilismo, la F1. A través de un comunicado, el Gran Premio resaltó la presencia que tendrá nuevamente el piloto tapatío, ahora en una sexta escudería en su carrera dentro de la Formula 1.

Cabe destacar que, Checo Pérez vuelve a la F1 con Valtteri Bottas como su coequipero en Cadillac, una dupla de conductores experimentados, pero con diferentes estilos de manejo que podría resultar en algo interesante y positivo en la parrilla de 2026.

GP de México felicita a Checo

El Gran Premio de la Ciudad de México felicitó a Checo Pérez por su incorporación a la nueva escudería Cadillac, que debutará en la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2026.

La organización le deseó mucho éxito al piloto originario de Guadalajara, Jalisco, considerado el mexicano más exitoso en la historia de la F1 (y que así se respalda con su historial de carreras ganadas y podios).

Trayectoria llena de logros

El GP añadió que, con 14 años de experiencia en la Formula 1, Checo Pérez ha dejado huella con números que ningún otro piloto mexicano ha alcanzado:

Subcampeón del mundo en 2023 con Red Bull

Dos campeonatos de constructores junto a la escudería austriaca

285 Grandes Premios disputados, con un saldo de seis victorias, 39 podios y tres pole positions

Estos resultados lo han consolidado como referente no sólo para México, sino también en la parrilla internacional.

Celebración en casa

El Gran Premio de nuestro país, así como la afición nacional, celebraron el anuncio con entusiasmo. La organización destacó que el Autódromo Hermanos Rodríguez siempre será la casa de Checo Pérez y que su regreso en 2026 marcará un momento especial en la tradicional F1ESTA, considerada una de las más vibrantes del calendario.

El valor del Gran Premio de México

Además de que GP de México felicitó a Checo Pérez, este magno evento fue premiado hasta en cinco ocasiones consecutivas (2015-2019) como el Mejor Evento del Año, demostrando que no se trata sólo de un espectáculo deportivo, sino también de una plataforma que proyecta al mundo la cultura y el turismo de la capital mexicana.

Con el regreso de Checo” y la llegada de Cadillac a la F1, la expectativa para 2026 promete una de las ediciones más memorables en la historia del automovilismo en México.

¿Cómo anunció Cadillac a Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos para 2026?

El actor Keanu Reeves dio la bienvenida a los pilotos de México y Finlandia, con un “Los hemos estado esperando”. Mediante un video que hace recordar a la franquicia taquillera de “Matrix“. Todo comienza con un teléfono publico sonando, el cual hace referencia a la película. Posteriormente, una voz dice: “Pocos son escogidos, pocos son llamados”.

“Los padrinos de la gloria americana, los rockstars de la cultura. Cadillac ha definido el camino. Y ahora el camino más rápido de todos, no para una temporada, sino para el futuro”, dice el narrador

Y concluye con Keanu Reeves frente a Checo Pérez y Valtteri Bottas. “Los hemos estado esperando”, destaca el actor estadounidense.