GP de Países Bajos 2025: horarios, cómo ver y todo sobre la próxima carrera de F1

Todo sobre el GP de Paises Bajos. Foto: AFP

El Gran Premio de los Países Bajos 2025 se llevará a cabo en el icónico Circuito de Zandvoort, conocido por sus curvas desafiantes y su ambiente vibrante que lo convierte en uno de los favoritos tanto de pilotos como de fanáticos de la Fórmula 1.

Esta carrera llega después del receso veraniego y promete ser clave en la definición de la temporada.

Horarios del GP de Países Bajos 2025 (hora de la Ciudad de México)

El Gran Premio de los Países Bajos se celebrará desde el 29 hasta el 31 de agosto.

Viernes 29

Práctica 1: 04:30

Práctica 2: 08:00

Sábado 30

Práctica 3 03:30

Clasificación 06:00

Domingo 31

Carrera 07:00

El viernes se llevarán a cabo las primeras prácticas, donde los equipos ajustarán sus autos tras el parón veraniego.

El sábado, además de la tercera práctica, se realizará la clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo, la cual comenzará temprano por la mañana en México y será la sesión más importante del fin de semana.

¿Dónde ver el GP de Países Bajos en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir toda la acción de la F1 mediante diversas opciones:

Fox Sports Premium: Transmitirá todas las sesiones con cobertura completa y comentarios especializados.

F1TV Pro: Plataforma oficial en línea que ofrece múltiples cámaras, repeticiones instantáneas y análisis en tiempo real.

Estas opciones permitirán a los fanáticos disfrutar cada giro y adelantamiento desde cualquier lugar, asegurando que no se pierda ningún detalle de la carrera.

¿Cómo va la clasificación de pilotos?

Piastri, con una ventaja de nueve puntos sobre Norris, continúa ampliando su distancia respecto al resto de la parrilla, por su parte, Max Verstappen, tras un fin de semana complicado en Budapest, terminó en la novena posición, lo que le da a George Russell la oportunidad de disputar el último escalón del podio.

Mientras tanto, en Maranello se viven emociones encontradas, Charles Leclerc logró su primera pole de la temporada y un valioso cuarto puesto que suma puntos importantes para el Mundial, mientras que Hamilton sigue sin encontrar ritmo con su ‘SF-25’, describiendo su actuación del fin de semana como “inútil”.

La lucha por el título de constructores

Lando Norris acortó distancias a tan solo nueve puntos de Oscar Piastri, su compañero, con esto ya buscan el bicampeonato de constructores gracias a sus cuatro “1-2” consecutivos y una ventaja de 299 puntos sobre Ferrari, segundo mejo clasificado.

Lo que hace especial al GP de Zandvoort

El Circuito de Zandvoort es conocido por su diseño único y la cercanía de los aficionados a la pista, lo que genera un gran ambiente.

Además, el GP de Países Bajos marca la reanudación de la F1 después del receso de verano, por lo que la competencia se intensifica y cada punto cuenta para los equipos y pilotos que buscan escalar posiciones en el campeonato.