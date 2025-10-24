Guía de boletos para el GP de México 2025: cómo ingresar y evitar contratiempos

GENERANDO AUDIO...

GP de México: guia de acceso y todo lo que debes saber. Foto: Cuartoscuro

Ha comenzado el GP de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y si vas a asistir, te compartiremos una serie de recomendaciones clave para vivir una experiencia segura, ágil y sin complicaciones.

El evento, que se celebrará del 24 al 26 de octubre, reunirá a miles de aficionados, por lo que Ticketmaster recomienda a los asistentes que deben preparar los boletos digitales con anticipación, conocer los accesos al recinto y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar la entrada.

Boletos 100% digitales, evita capturas y reventa

Este año, todos los boletos son completamente digitales y por eso Ticketmaster recuerda que no se aceptan capturas de pantalla ni boletos impresos, deberás descargarlos desde el portal am.ticketmaster.com/mexicogp o a través de la app oficial MexicoGP, disponible en iOS y Android.

¿Qué debo de saber si tengo boletos para el GP de México?

Verificar cuidadosamente el día que aparece en su boleto (viernes, sábado o domingo).

Evitar comprar o revender entradas en sitios no oficiales.

Confirmar su zona de acceso, ya que las áreas del Autódromo no se comunican entre sí.

Estas medidas buscan reducir filas, prevenir fraudes y agilizar el flujo de ingreso en los distintos puntos del recinto.

Cómo descargar y guardar tus boletos en el celular

Para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez será necesario mostrar el código dinámico de cada boleto desde la wallet del teléfono. Ticketmaster recomienda hacerlo con anticipación para evitar contratiempos:

Ingresa a am.ticketmaster.com/mexicogp.

Inicia sesión con tu cuenta Ticketmaster.

Accede a la sección de Mis boletos y da clic en el evento.

Visualiza el código dinámico y agrégalo a la Wallet de tu celular.

En el caso de dispositivos Android, es indispensable descargar previamente la app Billetera de Google. Cada asistente debe contar con su propio boleto por día, descargado y listo para mostrarse al momento de ingresar.

Cómo transferir tus boletos digitales

Si no puedes asistir y deseas transferir tu acceso, Ticketmaster ofrece una opción segura para hacerlo directamente desde el portal:

Entra al Account Manager de MexicoGP e inicia sesión.

de e inicia sesión. Dirígete a Mis boletos y selecciona Transferencia.

y selecciona Transferencia. Ingresa el nombre, correo o número de teléfono del destinatario.

Elige los boletos que deseas enviar y confirma.

El destinatario recibirá una notificación con la transferencia y podrá aceptar los boletos desde su propia cuenta.

La app MexicoGP, tu mejor aliada durante el evento

La aplicación oficial MexicoGP será una herramienta indispensable para los asistentes, además de permitir consultar tus boletos y puertas de acceso, ofrece funcionalidades útiles como:

Horarios de pista y resultados en tiempo real.

La opción “Traza tu ruta”, desarrollada en alianza con Ualabee, para planificar la llegada al Autódromo.

Mapas interactivos del evento con zonas de alimentos, rutas de movilidad y accesos.

Una comunidad de carpool para compartir transporte con otros aficionados y reducir el tráfico.

Soporte y módulos de atención

Durante los tres días del Gran Premio, personal de Ticketmaster estará disponible en los accesos y dentro del Autódromo para brindar apoyo a los fanáticos en todo lo relacionado con boletos y accesos.

Es importante recordar que solo se atenderá al titular de la compra, quien deberá presentar:

Una identificación oficial vigente (INE, licencia o pasaporte).

El número de orden de compra.

Los módulos de atención estarán ubicados en las siguientes zonas:

Puerta 6, Puerta 8, Puerta 9, Puerta 12, Puerta 13, Puerta 14, Puente 1 Norte y Puente 2 Sur.

Para disfrutar al máximo la experiencia del Gran Premio de México 2025, Ticketmaster sugiere:

Llegar con suficiente anticipación y revisar las condiciones del tráfico.

Mantenerse hidratado y usar ropa cómoda.

Recordar que no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni objetos prohibidos.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y staff.

El acceso más práctico es por medio del Metro, Metrobús o Trolebús, que tienen estaciones muy cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez:

Metro (Línea 9): Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Metrobús (Línea 2): Iztacalco y UPIICSA.

Trolebús (Línea 2): Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

Este sistema ofrece traslados de ida y vuelta al Autódromo desde cinco puntos de la ciudad:

Mundo E

Interlomas

Perisur

Condesa

Plaza Lindavista

Estos son los artículos con los que sí podrás ingresar al evento, siempre y cuando respeten las medidas y condiciones establecidas:

Alimentos para bebé

Banderas o pancartas alusivas al evento (máximo de 1 metro de largo y con mástil de PVC)

Baterías externas para celular

Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

Bloqueador solar en envases de máximo 100 ml

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc o similares (medianas)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm

Bolsas o mochilas que no excedan 10x15x30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)

Botas de lluvia

Cámaras de video

Cámaras fotográficas (lentes de hasta 300 mm, máximo dos)

Cámaras GoPro

Cangureras que no excedan 11×16 cm

Carriolas pequeñas, como las de tipo bastón

Cascos de motociclista

Chamarras

Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

Impermeables

Lentes de sol

Medicamentos con receta médica

Paraguas pequeños sin punta

Sombreros o gorras

Tapones para oídos

Toallas de playa

Objetos prohibidos en el GP de México 2025

Estos son los artículos con los que no podrás ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025: