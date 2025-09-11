GENERANDO AUDIO...

¡Guillermo Ochoa buscará su sexto mundial jugando en Europa! | Foto: Cuartoscuro

Guillermo Ochoa, portero mexicano de 40 años, continuará su carrera en Europa, pues llegó a un acuerdo con la Asociación Atlética de Limassol (AEL Limassol) de Chipre. De esta forma, el cinco veces mundialista no llegará al Mundial de 2026 como agente libre, sino como jugador en activo dentro del viejo continente.

Solo falta que el exarquero de Club América supere los exámenes médicos necesarios para firmar con el cuadro chipriota. Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles de su incorporación.

¡Así anunciaron a Guillermo Ochoa con AEL Limassol!

A través de un comunicado oficial y sus redes sociales, el AEL Limassol anunció el principio de acuerdo con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa Magaña.

“La AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla”. AEL Limassol

La Asociación Atlética de Limassol destacó a “Paco Memo” como uno de los porteros más reconocidos y laureados de la era moderna. “Ha forjado una historia única en el futbol mundial”, señaló el club chipriota en su comunicado.

El equipo, que comparte colores con su amado América, también resaltó su participación en cinco Copas del Mundo de la FIFA con la Selección Mexicana.

“Dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo la portería”, señaló AEL Limassol.

El club chipriota aseguró que Guillermo Ochoa aportará experiencia, personalidad y liderazgo al equipo, además de calidad y confianza bajo los tres postes, inspirando también a los jugadores más jóvenes de la plantilla.

La trayectoria de Guillermo Ochoa

A lo largo de sus 21 años de carrera, Memo Ochoa ha transitado por ocho equipos, siete de ellos en Europa:

Club América (México)

(México) AC Ajaccio (Francia)

(Francia) Málaga CF (España)

(España) Granada CF (España)

(España) Standard de Lieja (Bélgica)

(Bélgica) US Salernitana (Italia)

(Italia) AVS Futebol (Portugal)

(Portugal) AEL Limassol (Chipre)

Con su llegada al AEL Limassol, Ochoa buscará seguir demostrando su gran calidad bajo los tres palos, a la vez que lucha por ganarse un lugar en la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

A pesar de su edad, el mexicano sigue jugando en Europa, en donde ha hecho la mayor parte de su trayectoria.

A lo largo de los años, defendió los colores de clubes de renombre en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal, demostrando su valía en diferentes ligas.

Su presencia en Europa ha sido clave para su evolución como futbolista y su permanencia en la élite mundial.