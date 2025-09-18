Haaland encamina victoria del Manchester City ante Napoli en su debut en Champions

GENERANDO AUDIO...

El noruego lleva 49 goles en la Champions | Reuters

El Manchester City venció 2-0 al Napoli en el Etihad Stadium para afianzarse en la Champions League, con Erling Haaland como figura al anotar el primer gol y llegar a 49 tantos en 50 partidos del torneo, un registro histórico que ningún jugador había logrado en tan pocos encuentros. El noruego abrió el marcador tras un pase de Phil Foden, y poco después Jérémy Doku sentenció la victoria con el segundo tanto. Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola arranca con pie derecho, mientras su delantero continúa rompiendo récords a los 25 años. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA