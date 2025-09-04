GENERANDO AUDIO...

Clara Brugada declara día feriado por el Mundial 2026. FOTO: Cuartoscuro

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que el próximo 11 de junio de 2026 será un día feriado en la capital del país por la inauguración del Mundial.

El primer partido previsto para la inauguración de la Copa del Mundo de Futbol tendrá a la Selección Mexicana como participe en el Estadio Banorte (anteriormente, Estadio Azteca), único que habrá visto en la historia tres mundiales.

Día feriado para la inauguración del Mundial 2026

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial.” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque la celebración del Mundial 2026 será para todo México, el día feriado se implementará solo en la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno capitalina informó de esta decisión durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria compartió detalles de un operativo especial para garantizar la seguridad en la CDMX, además de una especial atención en el transporte como el Metro y Metrobús.

Compartió que se trabaja en la construcción de 100 nuevas canchas de futbol en distintas partes de la ciudad y la rehabilitación de 400 más con la colaboración de los aliados para que las infancias puedan acercarse más al deporte.

También se buscará romper un récord con la clase más grande de futbol del mundo.

“Les anunciamos que el primero de marzo vamos a impulsar la clase de futbol más grande del mundo, buscamos romper el Récord Guinness por esta clase, que actualmente tiene el Récord Guinness la ciudad de Seattle en Estados Unidos, con un poco más de mil personas.” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Copa de Futbol Infantil 2026 en CDMX

Como parte de los festejos por el Mundial 2026, el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, anunciaron la Copa de Futbol Infantil Oficial CDMX, un torneo que convoca a niñas, niños y adolescentes de todas las alcaldías a participar para fomentar una cultura del deporte.

El evento se dirige a las personas nacidas entre 2009 y 2016 divididas en cuatro categorías:

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

En cada categoría podrán participar equipos en rama varonil/mixta y femenil, para que se fomente la inclusión y la equidad desde edades tempranas.

A todos aquellos que busquen inscribirse ya se encuentra habilitada la liga con la convocatoria oficial con todos los detalles necesarios:

Vuelve un mundial al Estadio Azteca

La Selección Mexicana abrirá el primer partido de este evento mundialista en el anterior Estadio Azteca, que también vio los mundiales de la FIFA que se llevaron a cabo en México en 1970 y 1986.

El Mundial 2026 finalizará hasta el 19 de julio de 2026, cuando se llevará a cabo la última justa deportiva entre los finalistas en el estadio Metlife Stadium, de Nueva York.