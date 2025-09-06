GENERANDO AUDIO...

El Mundial 2026 se celebrará en México, EE. UU. y Canadá. Fotos: Cuartoscuro | AFP

A días de que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunciara que el 11 de junio de 2026 será un día feriado en la capital del país por la inauguración del Mundial 2026, surge la pregunta sobre si ese descanso oficial podría ser extendido a nivel nacional.

Este viernes 5 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto y respondió que será la siguiente semana cuando se presenten avances sobre el evento deportivo que se celebrará el año siguiente en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Será día feriado nacional el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial?

Durante su conferencia mañanera del viernes, Sheinbaum explicó que en los próximos días se presentarán avances relacionados con el evento deportivo.

“Vamos a presentar, del Mundial, yo creo que la próxima semana, esta semana o la otra. Estamos ya en los últimos detalles de algunas cuestiones organizativas, pero ya vamos a pedirle a Gabriela (Cuevas) que nos pueda venir a presentar, y a la secretaria de Gobernación con todo el equipo porque sí es mucho, ha sido mucho trabajo organizativo”

Señaló la presidenta

La mandataria informó que se mantienen pláticas con la FIFA para instalar pantallas en plazas públicas y transmitir partidos de la Copa del Mundo 2026, incluida la posibilidad de que el Zócalo capitalino sea uno de los puntos de transmisión.

Día feriado en CDMX por el Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció previamente que el 11 de junio de 2026 será un día feriado en la capital por la inauguración del torneo.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial”, declaró Brugada.

Ese día se disputará el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca), que se convertirá en el único en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El anuncio de la mandataria capitalina generó expectativas sobre la posibilidad de que el descanso oficial también se extienda a nivel nacional.

