FIA tomó medidas de protección ante hackeo. FOTO: Shutterstock|AFP

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó que fue víctima de una brecha de ciberseguridad que expuso los datos personales de casi 7 mil pilotos, entre ellos los del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen.

El organismo detalló que el incidente ocurrió durante el verano de 2025 y afectó al sitio web de Categorización de Pilotos de la FIA, donde los atacantes lograron acceder a información como números de pasaporte y datos de contacto de los competidores.

FIA confirmó ciberataque en medio del Gran Premio de México

A través de un comunicado emitido desde el Gran Premio de la Ciudad de México, la FIA aseguró que tomó medidas inmediatas para proteger los datos comprometidos y notificó a las autoridades de protección de datos correspondientes, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

“Se tomaron medidas inmediatas para proteger los datos de los pilotos y la FIA informó de este problema a las autoridades de protección de datos correspondientes”, indicó el organismo.

La institución enfatizó que ninguna otra plataforma digital de su ecosistema resultó afectada por el ataque y que ha invertido de forma significativa en ciberseguridad y resiliencia digital para evitar futuros incidentes.

Investigador descubrió la vulnerabilidad en junio

El caso fue dado a conocer por el investigador de seguridad Ian Carroll, quien reveló que detectó la vulnerabilidad en junio y reportó el hallazgo a las autoridades.

En entrevista con el portal especializado Crash.net, Carroll explicó que detuvo sus pruebas al comprobar que podía acceder a información sensible, incluyendo documentos de Max Verstappen.

“Detuvimos las pruebas luego de observar que era posible acceder al pasaporte, currículum vítae y licencia de Max Verstappen”, señaló.

“No accedimos a ningún pasaporte ni información confidencial, y todos los datos fueron eliminados”, agregó.

Tras el aviso, el sitio web fue desactivado el 3 de junio como medida preventiva.

El actual campeón de Fórmula 1 y piloto de Red Bull, Max Verstappen, no ha emitido declaraciones sobre la filtración de sus datos personales, aunque se espera que aborde el tema con la prensa durante el Gran Premio de la Ciudad de México, donde busca su quinto título mundial.