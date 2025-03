El Hijo de Blue Panther sufrió una lesión justo antes de subir al ring de la Arena Coliseo de la Ciudad de México, mientras bailaba ante los asistentes. En redes sociales circula el video de este terrible accidente que causó conmoción y momentos de angustia entre los asistentes.

Bro wtf hijo de blue panther just like, blew out his kneee walking to the ring? pic.twitter.com/adg7ayfPHF