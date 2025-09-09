GENERANDO AUDIO...

¡Maya Becerra, campeona individual en tiro con arco! | Foto: X (@conadeoficial)

La arquera mexicana Maya Becerra hizo historia al ganar la medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025 durante la madrugada de este martes 9 de septiembre. Se trata de la segunda presea aurea en la historia de la Copa del Mundo y la tercera para la delegación mexicana en la presente edición en Corea del Sur.

Cabe destacar que Becerra ha tenido una actuación destacada dentro de la actual Copa Mundial, pues participó en las tres medallas que México ha conseguido hasta el momento en Gwangju 2025.

¡Maya Becerra hace historia en el Mundial de Tiro con Arco!

Maya Becerra sumó su tercera medalla en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, luego de colgarse el oro en la final de tiro con arco compuesto femenil.

La arquera mexicana enfrentó a la salvadoreña Sofía Paiz, a quien venció por marcador de 147-146 en un duelo intenso, a pesar de la lluvia y el viento que azotó a esta región de Corea del Sur.

Andrea Becerra (México) Sofía Paiz (El Salvador) Alejandra Usquiano (Colombia)

De esta manera, se convirtió en la primera mexicana en ganar un título mundial de compuesto, según World Archery.

El camino de la mexicana rumbo a su tercera medalla

Maya Becerra se clasificó en el primer lugar de la categoría y se metió de lleno a la tercera ronda de la competencia, donde eliminó a la kazaja Adel Zhexenbinova por una diferencia de cuatro puntos, de acuerdo con Claro Sports.

En la siguiente instancia volvió a cumplir al venver a Huang I-Jou, arquera de China Taipéi, a quien derrotó por la medalla de bronce en equipos mixtos, según la crónica de la multiplataforma deportiva.

Para los cuartos de final, Maya y Mariana Becerra se enfrentaron en un choque de mexicanas. El duelo fue tan cerrado que se definió por un solo punto de diferencia.

En la semifinal, otro duelo muy latinoamericano, derrotó a la colombiana Alejandra Usquiano, quien se quedaría con el bronce tras vencer por marcador de 145-144 a Parneet Kaur, de India.

Maya Becerra, demostrando ser la mejor del mundo

Con esta medalla dorada, Maya Becerra se mantiene como la número uno del mundo en tiro con arco compuesto femenil, según el ranking de World Archery.

Maya Becerra (México) – 324 puntos Ella Gibson (Reino Unido) – 316.5 puntos Jyothi Surekha Vennam (India) – 281 puntos

La de hoy es la tercera medalla para Becerra en esta edición del Campeonato del Mundo, tras la histórica medalla de oro que logró en la modalidad por equipos junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, y el bronce que logró en mixto junto a Sebastián García.

De esta manera, Becerra demostró el porqué es la mejor arquera de esta modalidad que se convertirá en olímpica en la categoría mixta en Los Ángeles 2028, según Claro Sports.

¿Quién es Maya Becerra?

Andrea Maya Becerra es una arquera internacional mexicana que compite con arco compuesto que, hasta este Mundial, había ganado dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco y había sido dos veces Campeona Panamericana, según World Archery.

Maya comenzó con el tiro con arco en 2012 y para 2018 ya había conseguido el oro por equipos en el Campeonato Panamericano de Colombia.

El éxito individual llegó un año después, al conseguir la plata en los Juegos Panamericanos de Perú. También triunfó en los Juegos Mundiales Universitarios de Italia.

En 2021, su carrera alcanzó un nuevo hito al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Estados Unidos (EE.UU.).

Al año siguiente, contribuyó a la medalla de oro por equipos de México en el Campeonato Panamericano de Chile.

Andrea continuó con su impresionante rendimiento en 2023, ganando el bronce individual en los Juegos Panamericanos de Chile antes de conseguir la plata individual en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Alemania, donde también consiguió la plata por equipos.

En 2024, sumó dos medallas de plata individuales en la Copa del Mundo de Tiro con Arco a su impresionante palmarés, además de ganar el bronce por equipos en el Campeonato Panamericano de Colombia.

Becerra enfatiza la importancia del bienestar mental y el disfrute del deporte como factores clave de su éxito, remata World Archery.