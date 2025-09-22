GENERANDO AUDIO...

Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro 2025. Foto: AFP

Aitana Bonmatí, la centrocampista española del FC Barcelona, ha sido coronada este lunes 22 de septiembre con el Balón de Oro Femenino 2025, consolidando su dominio en el fútbol mundial y convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el galardón tres veces consecutivas, 2023, 2024 y ahora en 2025.

Aitana agradeció por este premio diciendo que no sabe qué decir tras ganar el Balón de Oro en tres ocasiones consecutivos, le dijo a sus compañeras de profesión que de ser posible compartiría el premio al ser un gran año para todas.

Dijo que Iniesta era uno de sus ídolos, por lo que agradece recibirlo de sus manos, agradeció además a la organización y a la revista France Football.

Además destacó que en este año se dieran los mismos premios parala categoría varonil como la femenil, algo destacado en términos de equidad.

Al final dedicó un mensaje para su equipo el Barcelona y lo hizo en catalán, agradeciendo a todos.

Aitana dijo que nunca pensó en ganar este premio y que el futbol femenil pudiera existir, sus ídolos eran Xavi e Iniesta.

Dijo que tuvo un año difícil ya que ganaron algunos trofeos, pero perdieron otros, como lo es la final de la Champions League.

Aitana dio un mensaje para las niñas, dijo que pueden soñar con ser futbolistas, “no dejen de soñar”.

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino:

Balón de Oro femenino:

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal

Trofeo Kopa femenino: Vicky López

Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique

Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman

Premio al Club del Año masculino: PSG

Premio al Club del Año femenino: Arsenal

Premio Sócrates: Fundación Xana

¿Por qué ganó Aitana Bonmatí?

Aitana Bonmatí hace historia y gana su tercer Balón de Oro. Foto: AFP

Varios factores pesaron decisivamente para que Bonmatí se alzara con el premio:

Durante la temporada 2024-25 fue elegida Jugadora del Torneo en la Eurocopa Femenina 2025, tras liderar a la selección española en su llegada histórica a la final del certamen.

En la UEFA Women’s Champions League, aunque el Barcelona no ganó el título, Bonmatí fue reconocida por su consistencia ofensiva y creatividad: fue de las máximas asistidoras, participó en goles decisivos, y fue nombrada “Mejor Jugadora de la Champions League Femenina 2024-25”.

A pesar de una grave complicación médica,fue hospitalizada con meningitis viral justo antes del inicio de la Eurocopa, logró recuperarse y volver a aportar al máximo nivel en un torneo continental donde su liderazgo y visión del juego hicieron la diferencia.

Datos que marcan historia

Con este triunfo, Bonmatí se convierte en la primera jugadora en ganar tres Balones de Oro seguidos. Un hito que la eleva aún más en el panteón del fútbol femenino.

También refuerza su palmarés individual, ya había sido jugadora del año de la UEFA, mejor del torneo de selecciones, y protagonista en competencias de clubes.

Su actuación en momentos clave: por ejemplo, marcó el gol decisivo en la semifinal de la Eurocopa en tiempo extra frente a Alemania, un disparo que muchos esperaban fuera un centro, pero que dejó claro que Bonmatí estudia a sus rivales hasta el mínimo detalle.

Lo que significa

Para España este título reafirma el gran momento del fútbol femenino español, evidenciando que su cantera, sus clubes y su selección han escalado posiciones en Europa y el mundo.

Para Bonmatí, más allá de los trofeos, este Balón de Oro es un reconocimiento a su resiliencia, a su capacidad de volver fuerte tras un problema de salud, y a su madurez táctica. No solo crea oportunidades, contribuye goles, juega en los partidos más importantes, y marca la diferencia cuando más se necesita.