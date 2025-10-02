GENERANDO AUDIO...

Luis Carlos López gana oro en Mundial de Paratletismo en India. Foto: Getty

El sinaloense Luis Carlos López Valenzuela hizo historia al conquistar la medalla de oro en lanzamiento de disco, categoría F37, durante el Mundial de Paratletismo celebrado en India.

Además, alcanzó un destacado cuarto lugar en impulso de bala, prueba en la que recientemente fijó récord de América con al lograr una marca de 14.91 metros.

Luis Carlos López hace historia en el Mundial de Para Atletismo

El originario de Guasave alcanzó una marca de 56.59 metros, con lo que además impuso un nuevo récord de la competencia, pues el anterior registro llevaba más de una década.

Felicitaciones para el mexicano

Luego de su increíble resultado, a través de la cuenta en Instagram, el Comité Paralímpico Mexicano se encargó de felicitar la soberbia actuación de Luis Carlos López Valenzuela, pues quedó en lo más alto del podio en su categoría:

“Su entrega nos regala una nueva victoria para México en el Mundial de Para Atletismo New Delhi 2025 ¡Felicidades, campeón!” Comité Paralímpico Mexicano

¿Qué es el lanzamiento de disco, categoría F37?

La categoría F37 es para los atletas de campo que tienen la coordinación y el movimiento moderadamente limitados en un lado del cuerpo. De esta manera, los lanzadores de disco utilizan el brazo bueno. El equilibrio es limitado, ya que compensan la distribución desigual de la potencia.

Otros tipos de lanzamiento

Lanzamiento de jabalina

Los lanzadores de jabalina deben compensar la asimetría del cuerpo que afecta a la técnica y al equilibrio durante la carrera de impulso en pasos cruzados.

Lanzamiento de peso

Los lanzadores de peso deben compensar la asimetría del cuerpo en la fase de rotación que genera la potencia.