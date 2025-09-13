¡Histórico! Uziel Muñoz conquista plata y rompe récord nacional en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025

GENERANDO AUDIO...

El mexicano sube al podio en el Mundial de Atletismo

El mexicano Uziel Muñoz logró la primera medalla para México en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025 al quedarse con la plata en impulso de bala. Con un lanzamiento de 21.97 metros en su último intento, impuso nuevo récord nacional y aseguró el subcampeonato, solo detrás del estadounidense Ryan Crouser, quien ganó con 22.34. El bronce fue para el italiano Leonardo Fabbri con 21.94. AQUÍ LA INFORMACIÓN COMPLETA.