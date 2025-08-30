Homeless World Cup: ¿qué es el torneo de futbol que se jugará en el Zócalo?

GENERANDO AUDIO...

La edición 2026 será en México. Foto: Fundación Homeless World Cup

La Fundación Homeless World Cup anunció este viernes que la Homeless World Cup 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México.

La Homeless World Cup nació con un propósito muy distinto al de las competencias tradicionales, la de ofrecer una plataforma para transformar vidas y cambiar la percepción sobre las personas sin hogar.

El torneo, que se celebrará por tercera vez en la Ciudad de México, se llevará a cabo nuevamente en el Zócalo, la plaza central ubicada en el corazón de la vibrante y próspera capital de México, sede también de los torneos de 2012 y 2018.

El evento será organizado por Fundación Telmex Telcel en colaboración con la Fundación Homeless World Cup.

¿Qué es la Homeless World Cup?

Un torneo muy especial. Foto: Fundación Homeless World Cup

La Homeless World Cup es un torneo internacional de fútbol callejero que se originó por el deseo de incluir a personas sin hogar en una plataforma global más allá de conferencias tradicionales. Surgió de una conversación entre Mel Young y Harald Schmied, quienes imaginaban “un torneo de fútbol colorido que cambiara vidas”.

El primer evento se celebró en 2003 en Graz, Austria, marcando el inicio de un movimiento que ha crecido año con año.

La visión de la Homeless World Cup es la de utilizar el fútbol como una herramienta que inspire y apoye a quienes atraviesan la situación de no tener hogar, dándoles la oportunidad de recuperar confianza, establecer vínculos sociales y encontrar nuevas oportunidades para salir adelante.

¿Cómo funciona el torneo?

Actualmente, la Homeless World Cup está formada por una red de alrededor de 70 organizaciones en diferentes países que trabajan con personas en situación de calle Estas instituciones no solo seleccionan a los jugadores que representarán a su nación en el torneo, también brindan apoyo en temas como vivienda, salud mental, capacitación laboral y documentación.

Cada año, se celebra un torneo mundial en el que equipos de distintos países compiten en una dinámica que va más allá del deporte, representar a su nación se convierte en un símbolo de dignidad, orgullo y resiliencia.

Impacto en la vida de los participantes

Desde su creación, más de 1.3 millones de personas han transformado su vida gracias a este movimiento. Cada año, alrededor de 200 mil hombres y mujeres encuentran en el fútbol una manera de superar el aislamiento social y recuperar la confianza en sí mismos.

La Homeless World Cup demuestra que el deporte puede ser una herramienta poderosa de inclusión y esperanza, cada pase, cada gol y cada celebración dentro de la cancha representan un paso hacia adelante en la lucha contra la marginación y la falta de vivienda.

México será sede de la Homeless World Cup en 2026

La capital del país recibirá a jugadores y equipos de todo el mundo para competir por su país en la Homeless World Cup, un evento deportivo de talla mundial que aprovecha el poder del futbol para generar un cambio positivo para miles de personas y moldear las actitudes y percepciones hacia la situación de las personas sin hogar.