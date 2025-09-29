GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a Julio César Chávez? Esto se sabe | Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez, exboxeador mexicano de 63 años, fue hospitalizado este domingo 28 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, por una “piedra” en las vías urinarias, por lo que sería sometido a una cirugía para retirarla, según dio a conocer el propio excampeón y su esposa Myriam Escobar a través de sus redes sociales.

Su hijo Omar Chávez dio a conocer que todo salió bien tras la operación de ‘La Leyenda’. “Hay campeón para rato“, dijo la pareja del mexicano, quien también reconoció en un video que ya se encontraba mejor tras sufrir un intenso dolor.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez?

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Omar Chávez, el médico que lo atendió en el Hospital Ángeles informó que el expugilista presentó “un dolorcito” por una piedra en las vías urinarias.

“Ahorita el doctor se la va a retirar“, dio a conocer antes de preguntarle a Chávez González cómo se sentía. “Ya estamos listos pa’ echar ching*zos”, contestó desde la cama del hospital.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles del procedimiento para retirarle la “piedra”; sin embargo, el propio Omar subió una historia a Instagram, en donde aseguró que su padre salió bien de la operación.

“Cuando el doctor te dice que todo salió muy muy excelente, gracias a Dios“, escribió el hijo de Chávez acompañando un video de una persona bailando de felicidad.

Por su parte, su esposa Myriam dio a conocer que se dirigiría a Culiacán este lunes para estar con el exboxeador.

Escobar dio a conocer en sus redes sociales más detalles sobre la hospitalización de Julio César Chávez, asegurando que se encontraba fuera de peligro.

“Él se fue (a Culiacán), le agarró un dolor, fue a checarse y resulta que trae unas piedritas que debían sacar porque dicen que es muy doloroso. Es algo rápido, es algo sencillo, y él dijo: ‘De una vez háganme lo que tengan que hacer’, pero todo está bien”. Myriam Escobar

La esposa de “La Leyenda” agradeció las muestras de apoyo por parte de sus seguidores. “Ah, cómo quieren a este hombre. Todo está bien, gracias por estar preguntando por él”.

Un año complejo para la leyenda del boxeo mexicano

Además de su reciente hospitalización, Julio César Chávez ha enfrentado un año lleno de situaciones extraordinarias por la detención de su hijo Julio César Chávez Jr.

El pugilista de 39 años fue detenido en Estados Unidos el pasado 3 de julio al tener una orden de aprehensión activa en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, mencionó DHS en un comunicado.

El expugilista defendió a su hijo en reiteradas ocasiones, como el lunes 18 de agosto, cuando diversos medios de comunicación mexicanos lo abordaron a las afueras de un restaurante.

“Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada, pero hay que dejar a las autoridades que actúen (…) estamos tranquilos porque no hay nada”, señaló.

Cabe destacar que, ese mismo días, “El Hijo de la Leyenda” fue deportado a México. Actualmente, Chávez Jr. enfrenta su proceso en libertad condicional luego de que fuera vinculado a proceso y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11.